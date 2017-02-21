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21 февраля 2017, 12:32 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Киселев: Деньги поступят в ФК «Томь» в ближайшее время, возможно в четверг

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. В ближайшее время в футбольный клуб «Томь» поступят финансовые средства, это может произойти уже в четверг, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор томской команды Руслан Киселев.

В декабре стало известно, что всем игрокам основного состава «Томи» из-за серьезных финансовых проблем было предложено стать свободными агентами с 1 января. В начале февраля Киселев сообщил «Р-Спорт», что задачей команды является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть сезон в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), а уже в следующем сезоне решать другие задачи в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«Со слов администрации могу сказать, что в ближайшее время деньги поступят в клуб. Возможно, завтра. Речь о части задолженностей, которые должны быть погашены», — сказал Киселев по телефону.

«Томь» после 17 туров замыкает турнирную таблицу чемпионата России, набрав девять очков.

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