Киселев: Деньги поступят в ФК «Томь» в ближайшее время, возможно в четверг

В декабре стало известно, что всем игрокам основного состава «Томи» из-за серьезных финансовых проблем было предложено стать свободными агентами с 1 января. В начале февраля Киселев сообщил «Р-Спорт», что задачей команды является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть сезон в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), а уже в следующем сезоне решать другие задачи в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«Со слов администрации могу сказать, что в ближайшее время деньги поступят в клуб. Возможно, завтра. Речь о части задолженностей, которые должны быть погашены», — сказал Киселев по телефону.

«Томь» после 17 туров замыкает турнирную таблицу чемпионата России, набрав девять очков.