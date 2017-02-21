Киселев: Деньги поступят в ФК «Томь» в ближайшее время, возможно в четверг
МОСКВА, 21 фев —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. В ближайшее время в футбольный клуб «Томь» поступят финансовые средства, это может произойти уже в четверг, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор томской команды Руслан Киселев.
В декабре стало известно, что всем игрокам основного состава «Томи»
«Со слов администрации могу сказать, что в ближайшее время деньги поступят в клуб. Возможно, завтра. Речь о части задолженностей, которые должны быть погашены», — сказал Киселев по телефону.
«Томь» после 17 туров замыкает турнирную таблицу чемпионата России, набрав девять очков.
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