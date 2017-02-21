Касьян: Ситуация с ФК «Томь» несолидна для страны, которая принимает ЧМ
МОСКВА, 21 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Ситуация в томской «Томи» несолидна для страны, которая в 2018 году примет чемпионат мира по футболу, заявил агентству «Р-Спорт» бывший форвард команды Александр Касьян.
В декабре стало известно, что всем игрокам основного состава «Томи»
«Страна принимает чемпионат мира, а тут такое в ведущей лиге происходит. Это вообще несолидно, — сказал Касьян, зимой расторгнувший контракт с “Томью”. — Если
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