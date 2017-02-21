Касьян: Ситуация с ФК «Томь» несолидна для страны, которая принимает ЧМ

В декабре стало известно, что всем игрокам основного состава «Томи» из-за серьезных финансовых проблем было предложено стать свободными агентами с 1 января. В начале февраля генеральный директор сибирского клуба Руслан Киселев сообщил «Р-Спорт», что задачей команды является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть сезон в премьер-лиге, а уже в следующем сезоне решать другие задачи в Футбольной национальной лиге.

«Страна принимает чемпионат мира, а тут такое в ведущей лиге происходит. Это вообще несолидно, — сказал Касьян, зимой расторгнувший контракт с “Томью”. — Если какие-то проблемы были, а об этом просто нам никто не говорил, то зачем было выходить в премьер-лигу? Я этого не понимаю — зачем команде позориться и позорить РФПЛ? К сожалению, это так и происходит».