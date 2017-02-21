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21 февраля 2017, 10:40 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Касьян: Ситуация с ФК «Томь» несолидна для страны, которая принимает ЧМ

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Ситуация в томской «Томи» несолидна для страны, которая в 2018 году примет чемпионат мира по футболу, заявил агентству «Р-Спорт» бывший форвард команды Александр Касьян.

В декабре стало известно, что всем игрокам основного состава «Томи» из-за серьезных финансовых проблем было предложено стать свободными агентами с 1 января. В начале февраля генеральный директор сибирского клуба Руслан Киселев сообщил «Р-Спорт», что задачей команды является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть сезон в премьер-лиге, а уже в следующем сезоне решать другие задачи в Футбольной национальной лиге.

«Страна принимает чемпионат мира, а тут такое в ведущей лиге происходит. Это вообще несолидно, — сказал Касьян, зимой расторгнувший контракт с “Томью”. — Если какие-то проблемы были, а об этом просто нам никто не говорил, то зачем было выходить в премьер-лигу? Я этого не понимаю — зачем команде позориться и позорить РФПЛ? К сожалению, это так и происходит».

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Новости Премьер-лиги

Александр Касьян заявил, что в ФК «Томь» не получил ни одной денежной выплаты

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Украинский форвард Александр Касьян заявил агентству «Р-Спорт», что за все время пребывания в «Томи» ни разу не получил денежных выплат, а руководство томского футбольного клуба все время «кормит завтраками».
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