Александр Касьян заявил, что в ФК «Томь» не получил ни одной денежной выплаты

В декабре стало известно, что всем игрокам основного состава «Томи» из-за серьезных финансовых проблем было предложено стать свободными агентами с 1 января. В начале февраля генеральный директор сибирского клуба Руслан Киселев сообщил «Р-Спорт», что задачей команды является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть сезон в премьер-лиге, а уже в следующем сезоне решать другие задачи в Футбольной национальной лиге.

«Ситуация в “Томи” была критической, поэтому я, как и многие другие, разорвал контракт с командой. Никаких выплат не было. Руководство нам только обещало, что в сентябре, октябре, ноябре отдадим. Да и сейчас “кормит завтраками”: вот обещали на этой неделе начать расплачиваться, но этого не произошло. Сейчас говорят, что с понедельника по среду следующей недели это случится», — сказал Касьян, который в конце июля 2016 года подписал годичный контракт с «Томью», разорвав его в январе.

«Более того, сейчас говорят, что деньги в клуб пришли, но нам их не хотят отдавать, хотя они обязаны с нами рассчитаться. Причины такого мне неизвестны. За все время моего выступления в “Томи” не было произведено ни одной выплаты», — продолжил форвард, перешедший в воронежский «Факел».