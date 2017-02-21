Гаджиев: Трансферы Джикии и Селихова лишь частично закрывают финансовые проблемы «Амкара»

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В зимнее трансферное окно 23-летний Джикия и 22-летний Селихов перешли из «Амкара» в «Спартак». По информации ТАСС, сумма каждого из этих трансферов составила €3,5 млн.

«Проблемы, которые есть у “Амкара”, характерны для всего российского профессионального футбола, особенно команд второй половины таблицы премьер-лиги. За счет продажи Джикии и Селихова мы несколько улучшили финансовую ситуацию, но все равно это только частично закрывает проблему. У нас есть перебор игроков-легионеров, за этот трансферный цикл нам не удалось найти футболистов на замену тем, кто ушел», — сказал Гаджиев.

«Это непростая задача, — продолжил тренер. — Жаль, конечно, но будем обходиться своими ресурсами. Есть замены легионеров, но не россиян, поэтому придется делать какие-то подвижки в атаке. Остался вариант с Алексеем Гасилиным и трансферное окно для нас будет закрыто, могут еще взять игроков, но не завтрашнего дня, а послезавтрашнего».

Покупка Гасилина, а не аренда

По словам собеседника ТАСС, «Амкар» хочет купить нападающего «Зенита» Алексея Гасилина, а не брать в аренду. «Гасилин у нас был на просмотре, мы готовы его взять, но позиция у клуба верная — “Амкар” не хочет готовить игроков для других команд, а хочет готовить для себя. В принципе, клуб ориентируется на то, чтобы молодых и талантливых футболистов готовить и за счет этого решать свои финансовые проблемы, как это получилось с Джикией и Селиховым», — отметил Гаджиев.

«Есть еще предложения по некоторым игрокам, клуб их может продать. Но пока мы воздерживаемся, потому что надо более-менее нормально доиграть чемпионат. На сегодняшний день я не знаю новостей, но если клуб и будет брать Гасилина, то не в аренду, а будет подписывать полноценный контракт», — добавил специалист.

По его словам, найти достойную замену ушедшему Джикии «Амкару» уже не удастся. «Если не Гасилин, тогда никого не будет, нет у нас других кандидатов на эту позицию. Нам нужен был игрок на позицию центрального защитника, но мы постараемся закрыть эту позицию собственными силами, внутренними резервами. Мы потеряли Джикию, он был ведущим футболистом нашей команды, да еще с российским паспортом, найти такого же игрока нам уже не удастся», — считает Гаджиев.

В текущем сезоне «Амкар» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. В текущее трансферное окно состав пермского клуба пополнил только 21-летний вратарь Денис Вамбольт, выступавший ранее за калининградскую «Балтику».