«Корень у моего “Анжи” уже есть. Есть ребята, которых я хотел видеть в команде, есть коллектив тренеров, устоявшиеся менеджеры. Конечно, многое ещё будет меняться, но не настолько, как раньше. Мой ориентир — “Манчестер Юнайтед” времён Фергюсона. Там было всё настроено, как в хорошем симфоническом оркестре.



В первую очередь нам надо остаться в Премьер-Лиге и сделать команду, которую я хочу видеть. Не боюсь того, что мы вылетим. Уверен, мы останемся. Важно не останавливать строительство команды. Если кто-то говорит, что селекция закончилась, он ничего не понимает в футболе. Пока идёт футбол, идёт и селекция.



Я ожидал, что будет сложнее уговорить игроков согласиться на снижение оклада, но всё прошло нормально. Не скажу, что пришлось их переламывать. Все отнеслись с пониманием, за что я им благодарен», — сказал Кадиев в эфире телепередачи «Футбол России».