Кадиев: Ориентир «Анжи» — «Манчестер Юнайтед» времён Фергюсона
Владелец «Анжи» Осман Кадиев рассказал, каким хотел бы видеть дагестанский клуб в будущем.
«Корень у моего “Анжи” уже есть. Есть ребята, которых я хотел видеть в команде, есть коллектив тренеров, устоявшиеся менеджеры. Конечно, многое ещё будет меняться, но не настолько, как раньше. Мой ориентир — “Манчестер Юнайтед” времён Фергюсона. Там было всё настроено, как в хорошем симфоническом оркестре.
В первую очередь нам надо остаться в
Я ожидал, что будет сложнее уговорить игроков согласиться на снижение оклада, но всё прошло нормально. Не скажу, что пришлось их переламывать. Все отнеслись с пониманием, за что я им благодарен», — сказал Кадиев в эфире телепередачи «Футбол России».
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