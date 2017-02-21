Тигиев не в «Спартаке», а в дубле. Преппер может оказаться в «Зените». «Локо» арендует Кверквелию

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В ПСВ НЕ ГОВОРЯТ «НЕТ»

Наверное, многие уже забыли, как в конце января одной из самых обсуждаемых тем был интерес «Зенита» к полузащитнику ПСВ Дэйви Препперу. Голландцы делали громкие заявления, потом набивали цену, но так и не отпустили только в августе продлившего контракт до 2020 года футболиста в Санкт-Петербург. Сейчас в клубе из Эйндховена не исключают возобновления переговоров летом, о чем рассказал клубному телеканалу технический директор Марсел Брандс.

— У нас никогда не было никакого окончательного соглашения с российским клубом, — отметил Брандс. — «Зенит» сделал предложение. Мы моментально ответили, что не собираемся продавать Дэйви зимой. Но можем вернуться к переговорам будущим летом. При этом мы сказали, что если «Зенит» очень хочет купить игрока сейчас, сумма трансфера должна быть выше. Второго предложения не последовало. И сам Преппер предпочел бы рассматривать варианты с переходом летом, а не посередине сезона.

СТРАСТИ ПО ТИГИЕВУ

Одним из главных ньюсмейкеров дня стал защитник «Анжи» Георгий Тигиев. Для начала утром появилась информация, что «Спартак» якобы принял решение отказаться от этого футболиста, хотя ранее считалась, что сделка вот-вот состоится, и красно-белые воспользуются опцией в контракте игрока, которая позволяет выкупить его трансфер за фиксированную сумму порядка миллиона евро. Затем агент футболиста Павел Андреев не стал ставить точку в этой истории, сделав заявление, которое переход не исключает.

— Не хотелось комментировать эту информацию, — заметил Андреев в интервью «СЭ». — Все, что могу сказать, на данный момент Тигиев является игроком «Анжи».

А ближе к вечеру стало известно о переводе защитника в молодежный состав махачкалинцев. Это подтвердил сам игрок, признавшийся, что также не хочет обсуждать случившееся и ждет развязки в истории с возможным переходом в «Спартак».

КВЕРКВЕЛИЯ, А НЕ МАРИПАН

Как стало известно «СЭ», с большой долей вероятности «Локомотив» арендует у «Рубина» защитника Соломона Кверквелию. Проведший в этом сезоне лишь один официальный матч в Кубке России футболист оказался не нужен новому главному тренеру Хавьеру Грасии, и давно пытался сменить команду, однако прошел с казанцами все зимние сборы.

Его переезд в Черкизово означает, что в «Локо» вряд ли перейдет 22-летний чилиец Гильерме Марипан. На выходных активно обсуждался вариант с его арендой до конца сезона и последующим выкупом за 2,15 миллиона евро. Марипан провел всю карьеру в одном из ведущих чилийских клубов «Универсидад Католика». С ним он выиграл два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Чили, а в январе дебютировал в национальной сборной, став победителем турнира China cup-2017, где провел полные матчи с хорватами и исландцами.

ПУЦКО В «УФЕ», БЕЛЕНОВ НА ПОДХОДЕ

«Спартак» тем временем покинул Александр Пуцко. Как и предполагалось, он стал футболистом «Уфы», хотя переход был на грани срыва. На прошлой неделе гендиректор уфимцев Шамиль Газизов даже заявил, что договориться с красно-белыми не удалось, а сегодня утром сайт столичного клуба сообщил: Пуцко присоединится к вылетевшей на третий сбор команде в Испании. Позднее фамилия 23-летнего игрока из новости исчезла, а в Уфе объявили о все-таки состоявшейся сделке. Показательно, что новый подопечный Сергея Семака подписал многолетнее соглашение, срок которого рассчитан на 3,5 года.

В «Уфе» рассчитывают, что сыгравший в этом сезоне лишь один матч за «Спартак» Пуцко со временем станет одним из лидеров команды. А со дня на день игроком башкирского клуба станет человек, который по определению будет одним из ключевых исполнителей. Речь о покидающем «Анжи» голкипере Александре Беленове. Переговоры с 30-летним стражем ворот получились довольно продолжительными, но в итоге все детали сотрудничества оговорены.

— На этой неделе объявим о подписании контракта с Беленовым, — сообщил «СЭ» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

ФРИМПОНГ ПОКИНУЛ ВТОРОЙ «АРСЕНАЛ», «АНЖИ» ПОДПИСАЛ ДВУХ НОВИЧКОВ

Когда-то Эммануэл Фримпонг оказался не нужен лондонскому «Арсеналу», а теперь покинул тульский. Его уход был делом времени, и пока африканец тренировался с молодежным составом «оружейников» и с фарм-клубом, велись переговоры об условиях прекращения сотрудничества. Сегодня контракт был расторгнут, и ганец получил статус свободного агента.