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20 февраля 2017, 20:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тульский «Арсенал» расторг контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» расторг контракт с полузащитником Эммануэлем Фримпонгом по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор команды Дмитрий Балашов.

Тульский Арсенал расторг контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию - Фото Увеличить
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25-летний игрок перешел в «Арсенал» в августе 2016 года в качестве свободного агента.

«Приняли решение расторгнуть контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию. Наш главный тренер Кирьяков не видит его в команде. Вопрос с неустойкой благоприятно улажен», — сказал Балашов.

Фримпонг перешел в «Арсенал» в августе прошлого года, однако с тех пор принял участие лишь в 4 матчах команды, голами не отметившись. Ранее он выступал за «Уфу», английские «Барнсли», «Фулхэм», «Чарльтон», «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

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