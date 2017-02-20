Тульский «Арсенал» расторг контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию

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25-летний игрок перешел в «Арсенал» в августе 2016 года в качестве свободного агента.

«Приняли решение расторгнуть контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию. Наш главный тренер Кирьяков не видит его в команде. Вопрос с неустойкой благоприятно улажен», — сказал Балашов.

Фримпонг перешел в «Арсенал» в августе прошлого года, однако с тех пор принял участие лишь в 4 матчах команды, голами не отметившись. Ранее он выступал за «Уфу», английские «Барнсли», «Фулхэм», «Чарльтон», «Вулверхэмптон» и «Арсенал».