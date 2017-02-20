«Крылья Советов» обыграли «Тосно» в товарищеском матче

Игра, прошедшая в понедельник, завершилась победой самарской команды со счетом 4:2. Дубль оформил Сергей Корниленко (12-я и 51-я минуты), еще по мячу в составе «Крыльев» забили Александр Зуев (55) и Дмитрий Ятченко (60, с пенальти). У «Тосно» отличились Рустем Мухаметшин (66) и Александр Кутьин (83).

«Крылья Советов» после 17 туров с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги.