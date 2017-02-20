«Крылья Советов» обыграли «Тосно» в товарищеском матче
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт. Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли клуб ФНЛ «Тосно» из Ленинградской области в товарищеском матче на заключительном сборе в Турции.
Игра, прошедшая в понедельник, завершилась победой самарской команды со счетом 4:2. Дубль оформил Сергей Корниленко (12-я и 51-я минуты), еще по мячу в составе «Крыльев» забили Александр Зуев (55) и Дмитрий Ятченко (60, с пенальти). У «Тосно» отличились Рустем Мухаметшин (66) и Александр Кутьин (83).
«Крылья Советов» после 17 туров с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице российской
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter