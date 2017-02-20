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20 февраля 2017, 20:36 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Крылья Советов» обыграли «Тосно» в товарищеском матче

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли клуб ФНЛ «Тосно» из Ленинградской области в товарищеском матче на заключительном сборе в Турции.

Игра, прошедшая в понедельник, завершилась победой самарской команды со счетом 4:2. Дубль оформил Сергей Корниленко (12-я и 51-я минуты), еще по мячу в составе «Крыльев» забили Александр Зуев (55) и Дмитрий Ятченко (60, с пенальти). У «Тосно» отличились Рустем Мухаметшин (66) и Александр Кутьин (83).

«Крылья Советов» после 17 туров с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Крылья Советов
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