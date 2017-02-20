Новым директором ФК «Ростов» стал кандидат политических наук
Совет директоров футбольного клуба «Ростов» принял решение о назначении Павла Лощилова генеральным директором клуба. К своей работе он приступит с 21 февраля.
Как рассказали в
Он является кандидатом политических наук и уже отмечен почетной грамотой председателя Государственной Думы России за профессионализм и успешную деятельность.
Напомним, прежний гендиректор «Ростова» Владимир Крупин оставил этот пост в январе 2017 года, когда был назначен на должность заместителя губернатора Ростовской области.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter