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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28840635/
20 февраля 2017, 18:59 | Футбол: Премьер-лига | "Российская газета"

Новым директором ФК «Ростов» стал кандидат политических наук

Совет директоров футбольного клуба «Ростов» принял решение о назначении Павла Лощилова генеральным директором клуба. К своей работе он приступит с 21 февраля.

Как рассказали в пресс-службе футбольного клуба, Павлу Лощилову 43 года, за плечами — Северо-Кавказская академия государственной службы, участие в президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности «Финансы».

Он является кандидатом политических наук и уже отмечен почетной грамотой председателя Государственной Думы России за профессионализм и успешную деятельность.

Напомним, прежний гендиректор «Ростова» Владимир Крупин оставил этот пост в январе 2017 года, когда был назначен на должность заместителя губернатора Ростовской области.
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