Новым директором ФК «Ростов» стал кандидат политических наук

Как рассказали в пресс-службе футбольного клуба, Павлу Лощилову 43 года, за плечами — Северо-Кавказская академия государственной службы, участие в президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности «Финансы».

Он является кандидатом политических наук и уже отмечен почетной грамотой председателя Государственной Думы России за профессионализм и успешную деятельность.

Напомним, прежний гендиректор «Ростова» Владимир Крупин оставил этот пост в январе 2017 года, когда был назначен на должность заместителя губернатора Ростовской области.