Источник: «Рубин» ждёт резкое снижение затрат и перемены в руководстве клуба

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Казанский футбольный клуб возобновит весной чемпионат РФПЛ на 9-м месте. «ТАИФ», финансировавший селекционную кампанию клуба летом 2016 года, таким положением вещей недоволен. По данным «Лайфа», в уже утверждённой повестке заседания значатся как резкое снижение затрат, так и перемены в руководстве клуба.

Позицию гендиректора «Рубина» должен занять Рустам Саяхов. Год назад он пришёл в «Рубин» из банка «Аверс» (входит в ТАИФ) на позицию финансового директора. Теперь же полномочия Саяхова заметно расширятся. Именно Саяхов должен осуществить операцию по разгрузке платёжной ведомости и оптимизации расходов. Тем временем нынешний генеральный директор Ильгиз Фахриев сосредоточится на чисто спортивном функционале.



Смена вектора развития была предварительно одобрена попечительским советом «Рубина» под началом президента республики Рустама Минниханова. Президент клуба и мэр Казани Ильсур Метшин, в свою очередь, предложил изменить систему оперативного управления, согласившись с тем, что ТАИФ должен получить больше власти.