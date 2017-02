Тимур ЖАМАЛЕТДИНОВ продлил контракт с ЦСКА на 3,5 года! Форвард московского ЦСКА Тимур ЖАМАЛЕТДИНОВ продлил свой контракт с армейским клубом на 3,5 года! Тимур, верим в тебя и уверены, что ты проявишь себя в основной команде ЦСКА! #семьяпрофспорт #цска #цскамосква #cskamoscow #cska #rfpl #рфпл

