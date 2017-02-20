Корейцы показали проблемы «Рубина»
Казанский «Рубин» одержал очередную победу на сборе в Испании. На этот раз команда Хави Грасии одолела южнокорейский клуб «Соннам» (2:0).
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РУБИН — СОННАМ — 2:0 (0:0)
Голы: Канунников, 55; Ткачук, 90.
«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Санчес, Устинов, Цакташ, Камболов, Ахметов (Жемалетдинов, 79),
Ткачук, Карадениз, Канунников
20 февраля 2017. Испания. Ла Финка.
ВСЕ ЯСНО ТОЛЬКО С БИЛЯЛЕТДИНОВЫМ
До важного четвертьфинала Кубка России «Рубин» — «Сибирь» осталось всего 10 дней. Боссы казанского клуба, да и сами игроки, в каждом интервью говорят, что задачу по выходу в Лигу Европы с команды никто не снимал. Естественно, выиграть три матча в Кубке куда реальнее, чем пробраться в пятерку в РФПЛ.
Главный тренер «Рубина» Хави Грасия вышел на финишную прямую при подготовке. На третьем сборе команда сыграет за 8 дней аж 4 контрольных матча. При этом все еще непонятен костяк команды. На кого тренер ставит в самую первую очередь? Стартовый состав Грасии никогда не повторяется. В этом он очень похож на своего земляка Хосепа Гвардьолу. Только начнешь привыкать к связке защитников
ПЕРВЫМ НОМЕРОМ?
На официальном телеканале «Рубина» уже набирает популярность видео с огненной работой переводчика команды Артура. На одной из последних тренировок он буквально синхронно доносил слова Грасии до игроков с испанской эмоциональностью. Дошло даже до того, что переводчик сорвал голос, но заслужил овации игроков и тренерского штаба за старание и экспрессию. Грасия в тот момент объяснял, в какой момент нужно вступать в прессинг опорным полузащитникам. Сегодня несколько раз это удалось перенести и в игру.
«Соннан» оказался очень крепким орешком и показал многие проблемы казанцев. Корейцы сознательно отдали инициативу «Рубину» и выяснилось, что без Рочины и Жонатаса вскрывать эшелонированную защиту не получается. Казань хороша на скорости и на пространстве, но когда десять человек располагаются в две плотные линии, начинается «сбой программы». Знакомого всем мелкого испанского штриха в арсенале команды нет и в помине. За первый тайм российский клуб не провел ни одной стоящей комбинационной атаки. Именно это должно вызывать обеспокоенность. В памяти еще свежи воспоминания, как «СКА-Хабаровск» (тогда еще) Григоряна 120 минут без особого труда сдерживал беззубый натиск «Рубина» в прошлом раунде Кубка. Наверняка с этим же казанцы столкнутся и 1 марта в матче против «Сибири».
В итоге «Рубин»
— Я считаю, что получился очень хороший матч, — сказал после матча Грасия. — Соперник действовал упорно и сразу предложил высокий темп игры. На самом деле нам было непросто организовывать свои атаки, тем не менее, такие игры нужно уметь играть. Это была проверка для нас, как мы умеем вырывать победу в равных матчах. Считаю, что наша команда показала, что способна выигрывать при такой плотности.
Японцев, китайцев и корейцев «Рубин» обыграл. Оставшиеся три матча казанцы сыграют с клубами из Норвегии. Следующий — уже во вторник. Грасия снова выпустит абсолютно другой состав. Так и не поймешь — то ли ищет, то ли соперников путает.
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