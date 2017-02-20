Племянник Кадырова стал вице-президентом «Терека»
Ибрагим Закриев, племянник главы республики Рамзана Кадырова, назначен
вице-президентом футбольного клуба «Терек». Об этом сообщает «Кавказский узел».
Помимо Закриева на аналогичный пост назначен министр по делам молодежи Чечни Иса Ибрагимов. Они сменили Апти Алаудинова и Хайдара Алханова.
Отмечается, что Алханов переведен на должность гендиректора академии футбола «Рамзан» и сосредоточится на развитии
«Терек» занимает четвертое место в российской футбольной
С 2004 по 2011 год президентом клуба был Рамзан Кадыров, затем обязанности руководителя клуба были переданы Магомеду Даудову, который в настоящее время является председателем чеченского парламента.
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