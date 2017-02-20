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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28838738/
20 февраля 2017, 16:35 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Племянник Кадырова стал вице-президентом «Терека»

Ибрагим Закриев, племянник главы республики Рамзана Кадырова, назначен вице-президентом футбольного клуба «Терек». Об этом сообщает «Кавказский узел».

Помимо Закриева на аналогичный пост назначен министр по делам молодежи Чечни Иса Ибрагимов. Они сменили Апти Алаудинова и Хайдара Алханова.

Отмечается, что Алханов переведен на должность гендиректора академии футбола «Рамзан» и сосредоточится на развитии детско-юношеского футбола в республике.

«Терек» занимает четвертое место в российской футбольной премьер-лиге после 17 туров.

С 2004 по 2011 год президентом клуба был Рамзан Кадыров, затем обязанности руководителя клуба были переданы Магомеду Даудову, который в настоящее время является председателем чеченского парламента.

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