«Спартак» расстался с двумя футболистами. Свежие трансферные новости и слухи

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ГУЛИЕВ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ В «АНЖИ»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев продолжит сезон на правах аренды в «Анжи». Соглашение между клубами будет действовать с 20 февраля по 31 мая 2017 года.

20-летний воспитанник «Спартака» впервые сыграл за молодежную команду красно-белых в 2013 году, а с 2014 года выступает за «Спартак-2». На счету Гулиева 40 матчей в ФНЛ и один забитый гол.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера брал Гулиева на первый зимний сбор команды в Абу-Даби.

ПУЦКО ПОКИНУЛ «СПАРТАК»

Защитник «Спартака» Александр Пуцко продолжит карьеру в «Уфе». Клубы договорились о переходе 23-летнего игрока обороны на постоянной основе.

Пуцко дебютировал в молодежной команде красно-белых в 2010 году, а через три года начал играть в «Спартаке-2». В ФНЛ на счету Пуцко 40 матчей и один гол.

За основную команду защитник впервые сыграл 26 сентября 2012 года в матче 1/16 финала Кубка России с «Салютом». Всего в «Спартаке» Пуцко провел четыре матча, в том числе один — в нынешнем сезоне.

— ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра за время, проведенное в нашем клубе, и желает ему успехов, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

ХОМИЧ ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ С «АМКАРОМ»

Голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич продлил контракт с пермским клубом на два года, сообщает пресс-служба команды.

32-летний футболист будет игроком «Амкара» до конца сезона-2018/19. Хомич выступает за «Амкар» с 2015 года, и за это время провел только два матча за пермский клуб.

ПОЛУЗАЩИТНИК «РОСТОВА» ПРИСОЕДИНИЛСЯ К «БАЛТИКЕ»

Полузащитник «Ростова» Валерий Ярошенко присоединился к «Балтике» на кипрском сборе.

Ожидается, что футболист будет выступать за клуб из Калининграда на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что ранее на Кипр приехал другой игрок «Ростова» — Дмитрий Скопинцев.

Ярошенко перешел в «Ростов» из Зенита-2 минувшим летом. За желто-синих игрок провел два матча.

НОВОСЕЛЬЦЕВ ОСТАНЕТСЯ В «ЗЕНИТЕ»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Иван Новосельцев не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Футболист уже активно работает с командой.

Ранее в российских СМИ сообщалось, что Новосельцев может вернуться в «Ростов».