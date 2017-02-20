Футболисты «Томи» сыграли вничью с «Торпедо» из Кутаиси в контрольном матче

Встреча, прошедшая в понедельник в Ларе, завершилась со счетом 1:1. В составе томской команды отличился Павел Голышев на 87-й минуте.

Второй сбор «Томи» завершится 28 февраля. Следующий матч команда проведет в четверг против казахстанского «Жетысу».