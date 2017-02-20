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20 февраля 2017, 16:25 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Томи» сыграли вничью с «Торпедо» из Кутаиси в контрольном матче

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт. Футболисты «Томи» сыграли вничью с грузинским «Торпедо» из Кутаиси в контрольном матче на втором сборе в Турции.

Встреча, прошедшая в понедельник в Ларе, завершилась со счетом 1:1. В составе томской команды отличился Павел Голышев на 87-й минуте.

Второй сбор «Томи» завершится 28 февраля. Следующий матч команда проведет в четверг против казахстанского «Жетысу».

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