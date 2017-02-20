«Рубин» обыграл «Соннам» на испанском сборе

20 февраля подопечные Хави Грасии провели контрольный поединок против южнокорейского клуба «Соннам».



На перерыв команды ушли, голами не порадовав. Во втором тайме ситуация изменилась. На 55-й минуте Максим Канунников вывел «Рубин» вперёд — 1:0. Минимальный счёт сохранялся вплоть до 90-й минуты, когда Денис Ткачук отправил второй мяч в сетку ворот «Соннама» — 2:0.



Следующий матч «Рубин» проведёт 21 февраля против «Сарпсборга 08». Встреча состоится в Ла Манге.



Рубин — Соннам 2:0 (0:0).

Голы: Канунников, 55; Ткачук, 90.



Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Санчес, Устинов, Цакташ, Камболов, Ахметов (Жемалетдинов, 79), Ткачук, Карадениз, Канунников.