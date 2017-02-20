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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28837583/
20 февраля 2017, 15:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» обыграл «Соннам» на испанском сборе

Казанский «Рубин» продолжает подготовку ко второй части сезона РФПЛ в Испании.

20 февраля подопечные Хави Грасии провели контрольный поединок против южнокорейского клуба «Соннам».

На перерыв команды ушли, голами не порадовав. Во втором тайме ситуация изменилась. На 55-й минуте Максим Канунников вывел «Рубин» вперёд — 1:0. Минимальный счёт сохранялся вплоть до 90-й минуты, когда Денис Ткачук отправил второй мяч в сетку ворот «Соннама» — 2:0.

Следующий матч «Рубин» проведёт 21 февраля против «Сарпсборга 08». Встреча состоится в Ла Манге.

Рубин — Соннам 2:0 (0:0).
Голы: Канунников, 55; Ткачук, 90.

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Санчес, Устинов, Цакташ, Камболов, Ахметов (Жемалетдинов, 79), Ткачук, Карадениз, Канунников.

Рубин
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