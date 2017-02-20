Бутенко: У не сдавших экзамен арбитров есть месяц на подготовку к пересдаче

«К сожалению двое судей не справились с тестами. Оба, конечно, расстроились, как и мы, руководители. Ведь речь идёт об опытных людях — один из них арбитр, а другой ассистент. Но, согласно положению, утверждённому исполкомом РФС, им даётся месяц на подготовку к пересдаче. Если Москалёв и Глот справятся с повторным тестированием, то будут допущены к обслуживанию матчей российских первенств.



Не скажу, что тесты были провалены сильно, просто оба судьи не уложились в зачётные семь баллов из десяти возможных, из расчёта один правильный вопрос — один балл. В течение ближайшего времени и другие арбитры будут сдавать подобные тесты. Это не наше желание или прихоть, а правило, регламентированное положением о сдаче нормативов согласно документам, принятым исполкомом РФС», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.