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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28837343/
20 февраля 2017, 14:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бутенко: У не сдавших экзамен арбитров есть месяц на подготовку к пересдаче

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал новость о том, что два арбитра Владимир Москалёв и Андрей Глот не сдали экзамен в рамках турецкого сбора.

«К сожалению двое судей не справились с тестами. Оба, конечно, расстроились, как и мы, руководители. Ведь речь идёт об опытных людях — один из них арбитр, а другой ассистент. Но, согласно положению, утверждённому исполкомом РФС, им даётся месяц на подготовку к пересдаче. Если Москалёв и Глот справятся с повторным тестированием, то будут допущены к обслуживанию матчей российских первенств.

Не скажу, что тесты были провалены сильно, просто оба судьи не уложились в зачётные семь баллов из десяти возможных, из расчёта один правильный вопрос — один балл. В течение ближайшего времени и другие арбитры будут сдавать подобные тесты. Это не наше желание или прихоть, а правило, регламентированное положением о сдаче нормативов согласно документам, принятым исполкомом РФС», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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