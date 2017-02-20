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20 февраля 2017, 14:54 | Футбол: Премьер-лига | Sports.kz

Сергей Кирьяков: «Арсеналу» будет интересно проверить свои силы на фоне «Астаны»

Крайний матч учебно-тренировочного сбора в Турции «Астана» проведет против тульского «Арсенала», который готовится к возобновлению чемпиона России. «Арсенал» возглавляет экс-полузащитник сборной России и ряда немецких клубов Сергей Кирьяков.

Крайний матч <nobr>учебно-тренировочного</nobr> сбора в Турции <span class=error>Астана</span> проведет против тульского Арсенала который готовится к возобновлению чемпиона России. Арсенал возглавляет <nobr>экс-полузащитник</nobr> сборной России и ряда немецких клубов Сергей <span class=error>Кирьяков</span>. Увеличить
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Пресс-служба столичной команды связалась с главным тренером тульского клуба, чтобы узнать его мнение о ближайшем сопернике и о том, в каком состоянии готовности к сезону находятся его подопечные.

— Сергей Вячеславович, в каком сейчас состоянии находится «Арсенал»? Насколько готов к возобновлению чемпионата России?
— Насколько готов «Арсенал», покажут заключительные контрольные игры, в том числе с «Астаной». Этот матч важен и для нас, и для соперников.

— Следующий матч на УТС против «Астаны». Что знаете о сопернике? Чего ждете от этой игры?
— «Астана» — соперник достаточно высокого уровня. Об этом говорят результаты казахстанского клуба в чемпионате страны и Лиге Европы и селекционная политика. На фоне «Астаны» нам будет интересно проверить свои силы.

— Бытует мнение, что на сборах результат уходит на второй план. На ваш взгляд, насколько важен результат в товарищеских матчах?
— Результат имеет значение, даже если мы экспериментируем в контрольных встречах. На сборах есть право на ошибку, но если команда побеждает, это важно и с психологической точки зрения.

— Что в целом знаете о казахстанском футболе?
— Футбол в Казахстане развивается, в него вкладываются хорошие деньги, есть свои «звезды». Это достаточно качественный чемпионат, имеющий двух лидеров — «Кайрат» и «Астану».

— Состав «Астаны» пополнил Иван Маевский, выступавший в прошлом сезоне за «Анжи» в РФПЛ. Можете ли охарактеризовать игру этого полузащитника в чемпионате России?
— О Маевском могу сказать, что этот полузащитник хорошо действует в отборе, неуступчив в единоборствах, обладает искусством паса. Хорошее приобретение для «Астаны».

— Команду покинули этой зимой два игрока, знакомые казахстанскому болельщику, — Роман Герус и Лукаш Тесак. Почему было принято решение расстаться с этими футболистами?
— Ни для кого не секрет, что Роман Герус и Лукаш Тесак долгое время были травмированы. Тесаку хочется пожелать скорейшего выздоровления. Учитывая специфичность амплуа Геруса, мы не могли рисковать позицией вратаря и приняли решение расстаться.

— На предыдущем сборе «Арсенал» сыграл с еще одной казахстанской командой «Шахтер» (Караганда). Какое впечатление оставили футболисты из Казахстана?
— «Шахтер» — кусачая команда, бьется, сопротивляется. В общем, непростой соперник. Но в том матче мы дали сыграть молодым футболистам, экспериментировали с составом.

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