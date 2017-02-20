Газизов: Новый главный тренер ФК «Уфа» Семак полностью адаптировался в команде

В декабре в «Уфе» сменился главный тренер: место ушедшего в московский ЦСКА Виктора Ганчаренко занял Сергей Семак, до этого работавший в тренерском штабе петербургского «Зенита». После 17 туров «Уфа» занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 25 очков. В первом матче после зимней паузы «Уфа» встретится 1 марта с «Анжи» в рамках ¼ финала Кубка России.

«Мне кажется, что все идет отлично, Семак полностью адаптировался. 22 числа мы играем на сборе с ЦСКА, также идет подготовка к первой игре с “Анжи”. Так что все идет планомерно, сборы потихоньку подходят к концу, готовимся к возобновлению чемпионата и матчу Кубка России», — сказал Газизов по телефону.

Ранее руководитель пресс-службы махачкалинского «Анжи» Айдемир Даганов сообщил «Р-Спорт», что голкипер Александр Беленов, права на которого принадлежат клубу из Дагестана, пройдет медосмотр на сборе «Уфы», после чего будет принято решение о его будущем.

«Пока по поводу Беленова нет конкретики, надеемся, что эта ситуация прояснится до конца недели», — добавил генеральный директор уфимского клуба.