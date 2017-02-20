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20 февраля 2017, 14:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Александр Прудников подписал контракт с «Анжи»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Анжи» подписал контракт с российским нападающим Александром Прудниковым. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор махачкалинского клуб Эльдар Исаев.

По словам исполнительного директора махачкалинского клуба Эльдара Исаева клуб продолжает вести переговоры по переходу полузащитника Саида Эззатоллахи из Ростова Увеличить
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«С Прудниковым уже подписали контракт», — сказал Исаев.

Также собеседник ТАСС отметил, что клуб продолжает вести переговоры по переходу полузащитника Саида Эззатоллахи из «Ростова». «Эззатоллахи находится в “Анжи” на просмотре, но переговоры все еще продолжаются», — подчеркнул директор махачкалинского клуба.

В первой части сезона Прудников выступал за «Оренбург», в составе которого провел четыре встречи. Зимой 27-летний нападающий разорвал контракт с оренбуржцами и поехал на просмотр в московский «Локомотив». Затем главный тренер железнодорожников Юрий Семин заявил, что это не совсем тот форвард, который нужен команде.

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