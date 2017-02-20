Футболист Александр Прудников подписал контракт с «Анжи»
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Анжи» подписал контракт с российским нападающим Александром Прудниковым. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор махачкалинского клуб Эльдар Исаев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«С Прудниковым уже подписали контракт», — сказал Исаев.
Также собеседник ТАСС отметил, что клуб продолжает вести переговоры по переходу полузащитника Саида Эззатоллахи из «Ростова». «Эззатоллахи находится в “Анжи” на просмотре, но переговоры все еще продолжаются», — подчеркнул директор махачкалинского клуба.
В первой части сезона Прудников выступал за «Оренбург», в составе которого провел четыре встречи. Зимой 27-летний нападающий разорвал контракт с оренбуржцами и поехал на просмотр в московский «Локомотив». Затем главный тренер железнодорожников Юрий Семин заявил, что это не совсем тот форвард, который нужен команде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter