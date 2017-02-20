Футболист Александр Прудников подписал контракт с «Анжи»

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«С Прудниковым уже подписали контракт», — сказал Исаев.

Также собеседник ТАСС отметил, что клуб продолжает вести переговоры по переходу полузащитника Саида Эззатоллахи из «Ростова». «Эззатоллахи находится в “Анжи” на просмотре, но переговоры все еще продолжаются», — подчеркнул директор махачкалинского клуба.

В первой части сезона Прудников выступал за «Оренбург», в составе которого провел четыре встречи. Зимой 27-летний нападающий разорвал контракт с оренбуржцами и поехал на просмотр в московский «Локомотив». Затем главный тренер железнодорожников Юрий Семин заявил, что это не совсем тот форвард, который нужен команде.