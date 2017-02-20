Футболист московского ЦСКА Бибрас Натхо вернулся в общую группу после травмы
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт. Израильский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Бибрас Натхо возобновил тренировки в общей группе команды, сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.
Игрок получил повреждение левого голеностопного сустава в середине января на первом тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.
В текущем сезоне 29-летний Натхо провел 21 игру и забил 3 мяча в составе ЦСКА.
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