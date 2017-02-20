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20 февраля 2017, 13:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Газизов: Cрок контракта футболиста Пуцко с «Уфой» рассчитан на 3,5 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Срок соглашения защитника Александра Пуцко с футбольным клубом «Уфа» рассчитан на 3,5 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

В понедельник «Спартак» и «Уфа» согласовали трансфер 23-летнего игрока.

«Срок контракта Александра с нашим клубом — 3,5 года. Никакого пункта о выкупе “Спартаком” игрока назад нет, но это не проблема, всегда можно договориться даже при отсутствии такой опции. Мы рады, что Александр стал частью нашей команды», — сказал функционер.

Также Газизов отметил, что клуб до закрытия трансферного окна (24 февраля — прим. ТАСС) должен оформить переход голкипера Александра Беленова из «Анжи».

Пуцко находился в структуре «Спартака» с 2007 года, за основную команду дебютировал в 2013 году, с тех пор провел за нее четыре игры. В основном защитник выступал за «Спартак-2» (94 матча, 5 голов). Пуцко играл за юношеские сборные России четырех возрастов.

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