Трибуны домашней арены «Урала» назовут в честь знаковых футболистов клуба.

Об этом сообщает пресс-служба «Урала».



«Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Урал» принял решение дополнить существующие буквенные названия трибун «СКБ-Банк Арены» именами прославленных ветеранов клуба. В течение ближайшего месяца все четыре трибуны нашей домашней арены обретут новые названия. Теперь они будут носить фамилии легенд свердловского футбола, героев, которые ковали славу уральского футбольного клуба.



Фанатская трибуна В сменит имя первой, за ней — все остальные. Открытие фанатского сектора под новым именем состоится 28 февраля на домашнем матче против «Краснодара», — говорится на официальном сайте.



Акция, посвящённая истории клуба, пройдёт в несколько этапов. Имена, которые будут носить трибуны, выберут болельщики клуба путём голосования. Итоги будут подведены 25 февраля. Далее планируется провести аналогичные голосования по выбору имён для остальных трибун — А, С и D.



Для каждой из четырёх трибун клуб представит на выбор болельщиков троих кандидатов. Среди номинантов для фанатской трибуны В прославленные свердловские футболисты, которые внесли большой вклад в развитие и историю клуба: Геннадий Епишин, установивший рекорд результативности клуба в одном сезоне за весь советский период — 28 голов в чемпионате за 40 игр в 1967 году, лучший бомбардир в истории клуба Сергей Гаврилов, и Владимир Голубев — рекордсмен среди вратарей по количеству проведённых в составе уральской команды сезонов и игр.