Дмитрий Селюк: Кто такой Лахтер? У Траоре все впереди
Дмитрий Селюк, представитель нападающего Ласина Траоре, ответил Деннису Лахтеру.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ВРЕМЯ ТРАОРЕ ПРОШЛО? У ЛАХТЕРА ОНО И НЕ НАЧИНАЛОСЬ.
— Деннис Лахтер усомнился в возрасте Ласина Траоре.
— Кто усомнился?
— Лахтер — бывший агент Аршавина.
—
— То есть, не готовы ответить ему по поводу того, что время Траоре прошло?
— Я скажу следующее. Даже вчера, когда «Спортинг» проиграл «Атлетико» — 1:4, три мяча забили уже после ухода Ласина с поля. Да это даже не важно.
— А что важно?
— Даже мальчик, который пришел на этот футбол с папой за ручку, мог заметить и понять, что у Траоре еще все впереди!
— Позволю
— Лахтер — просто клоун. Некоторые люди никак себя не могут проявить, а потом говорят, что время одного прошло, другой уже не тот. Возможно, у
— В чем она заключается?
— 90 процентов агентов — пустышки. Ребята приносят бутылку и считают себя агентами. Ими руководят другие люди. И для меня остается загадкой, почему футболисты порой связывают часть своей жизни, карьеры с прилипалами. Могу привести пример. Знаете, сколько человек пытаются дозвониться Яя Туре и предложить свои «услуги»?
— Много?
— Не то слово. Но только я и Туре, и других ребят веду с 17 лет. И не кидаю! Сейчас я привез в Россию Джафара. И, вы увидите, он станет звездой.
БУДЬ Я АГЕНТОМ МЕССИ, У НЕГО НЕ БЫЛО БЫ ПРОБЛЕМ С НАЛОГАМИ.
— Это игрок, который оказался в итоге в «Балтике»?
— Да, в Калининграде. Я всех своих футболистов воспитываю с молодости, ни к кому не прилипаю. Я же не могу подойти к Месси и сказать: «О, Лео, я хочу представлять твои интересы». Представляете его реакцию?
— Было бы забавно.
— Хотя, если бы я представлял его интересы, на Месси не подали бы в суд
— Игрок без слабых мест?
— Это фундаментальный футболист для «Краснодара». Точка. Если его убрать, команда будет играть гораздо хуже. А как Каборе великолепно выступал на Кубке Африки! Причем, уверен, не проиграй
— Возвращаясь к Тароре — по мнению Лахтера, «золотая клетка» «Анжи» не могла не повлиять на нападающего.
— Какая еще «золотая клетка»? Траоре играл в этой команде с хорошими футболистами и, наоборот, прогрессировал рядом с ними, повышал свой уровень. Этот проект лопнул точно не
— Какая же?
— На матч со «Спартаком» его выставили с травмой. Он усугубил повреждение и
РУГАЕТЕ ТРАОРЕ? А ПОЧЕМУ МУСА НЕ ЗАБИЛ КЛУБУ ИЗ ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ?
— В России ему здорово доставалось от прессы.
— Я вам хочу высказать такую генеральную что ли мысль. Не все тренеры умеют использовать высоких футболистов правильно.
— Это камень в огород Слуцкого?
— Нет, я не это имел в виду. Слуцкий грамотный специалист. Но в определенный момент он не мог рассчитывать на таких исполнителей, как Еременко и Дзагоев, которые могли отдавать передачи Траоре. В этом заключается определенная проблема. Даже при этом Ласина забил шесть голов. Потом армейцы решили его отпустить, так? И сразу же несколько клубов выразили желание его подписать. «Малага», «Бешикташ». Вы можете ругать Траоре, но можно посмотреть и на Мусу.
— А что Муса?
— «Лестер» вчера проиграл клубу третьего английского дивизиона. Чего же Муса не забил? То есть, можно говорить все что угодно. А Траоре вышел в первом матче за Хихон и отличился. Корявенько или нет, но ведь забил же! За ЦСКА забил первый гол на новой арене. Вошел в историю.
— Вы сказали, что Джафар станет звездой. Почему тогда человек, который находился на просмотре в ЦСКА и «Урале», в итоге оказался в «Балтике»?
— В «Урале» он не был на просмотре. Это раз. А вообще трансферы российского футбола, мягко говоря, меня удивляют. Джафар ЦСКА понравился. Армейцы продолжат за ним следить. Просто у них есть своя перспективная молодежь, они решили сделать ставку на них — на Чалова и Жамалетдинова. И мне гораздо больше нравится то, что делает ЦСКА по сравнению с политикой «Зенита».
МОЛЛО ПРИХОДИТ В «КРЫЛЬЯ» БЕСПЛАТНО, А «ЗЕНИТ» ВЫКЛАДЫВАЕТ ЗА НЕГО ТРИ МИЛЛИОНА…
— Поясните, пожалуйста.
— «Зенит» укрепляется игроками «Крыльев» — Молло и Цаллаговым. А потом мы видим, как питерцы «феерят» в Брюсселе.
— Постойте. Там Цаллагов и Молло не играли.
— Нет, я не считаю их плохими футболистами. Нормальные игроки. Но «Зенит» не должен укрепляться представителями Самары!
— Предлагаете им растить своих игроков?
— Если приобретать футболистов, то более высокого ранга.
— Согласны с Геннадием Орловым, который назвал Молло «секонд-хэндом».
— Если бы Молло было 19−20 лет, я бы еще понял такой трансфер. А ему уже 27. Он же в «Сент-Этьене» сидел на лавке, потом бесплатно пришел в «Крылья Советов». «Зенит» покупает его за три миллиона! Странно, ей богу. А Маргасов? За полгода проводит за Самару считанное количество матчей, но «Локомотив» его
— Какой?
— Кому это выгодно?
— У вас есть ответ?
— «Крылья» плетутся в подвале турнирной таблицы, а все берут игроков оттуда. Это или коррупция, или стиральная машина. Продали за три миллиона, написали 200 тысяч. Грустно….
— К трансферу Ивановича тоже относитесь скептически?
— Бранислав Иванович — это Бранислав Иванович. Точка.
Я ЗА СВОИХ ФУТБОЛИСТОВ ОТВЕЧАЮ!
— И
— Серб — опытный футболист. По всей вероятности, пригодится «Зениту». Но
— Что именно?
— В «Урале» сказали, что он им не подошел. Хорошо. В итоге Джафар оказался в «Балтике», а поддерживал форму с кипрским клубом. Кстати, теперь я увожу из «Урала» Конате.
— Куда?
— Посмотрим. Сначала Джафар им не подошел, потом Конате сдал… Ничего — найдем место, нет проблем. Я всегда всем говорю: мой футболист нигде и никогда сидеть на лавке не будет! Хотите — расторгнем контракт без всякой компенсации в любое время. В любое!
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter