Дмитрий Селюк: Кто такой Лахтер? У Траоре все впереди

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ВРЕМЯ ТРАОРЕ ПРОШЛО? У ЛАХТЕРА ОНО И НЕ НАЧИНАЛОСЬ.

— Деннис Лахтер усомнился в возрасте Ласина Траоре.

— Кто усомнился?

— Лахтер — бывший агент Аршавина.

— Во-первых, этого мелкого человека я даже по фамилии называть не хочу. Он неудачник. Зачем мне его рекламировать? Во-вторых, интересно вести диалог с кем-то компетентным. А он обманным путем подписывал игроков и везде только врал… Да вы спросите у того же Аршавина и многих других. Говорить не о чем.

— То есть, не готовы ответить ему по поводу того, что время Траоре прошло?

— Я скажу следующее. Даже вчера, когда «Спортинг» проиграл «Атлетико» — 1:4, три мяча забили уже после ухода Ласина с поля. Да это даже не важно.

— А что важно?

— Даже мальчик, который пришел на этот футбол с папой за ручку, мог заметить и понять, что у Траоре еще все впереди!

— Позволю все-таки еще раз процитировать Лахтера: «Траоре мог стать вторым Кану…».

— Лахтер — просто клоун. Некоторые люди никак себя не могут проявить, а потом говорят, что время одного прошло, другой уже не тот. Возможно, у кого-то и прошло, но у Лахтера оно даже не начиналось. И дело даже не в отсутствии у него клиентов. Проблема глубже.

— В чем она заключается?

— 90 процентов агентов — пустышки. Ребята приносят бутылку и считают себя агентами. Ими руководят другие люди. И для меня остается загадкой, почему футболисты порой связывают часть своей жизни, карьеры с прилипалами. Могу привести пример. Знаете, сколько человек пытаются дозвониться Яя Туре и предложить свои «услуги»?

— Много?

— Не то слово. Но только я и Туре, и других ребят веду с 17 лет. И не кидаю! Сейчас я привез в Россию Джафара. И, вы увидите, он станет звездой.

БУДЬ Я АГЕНТОМ МЕССИ, У НЕГО НЕ БЫЛО БЫ ПРОБЛЕМ С НАЛОГАМИ.

— Это игрок, который оказался в итоге в «Балтике»?

— Да, в Калининграде. Я всех своих футболистов воспитываю с молодости, ни к кому не прилипаю. Я же не могу подойти к Месси и сказать: «О, Лео, я хочу представлять твои интересы». Представляете его реакцию?

— Было бы забавно.

— Хотя, если бы я представлял его интересы, на Месси не подали бы в суд из-за налогов. Ведь у меня есть хорошие юристы, которые занимаются налоговыми вопросами. Кстати, тот же Лахтер на таксе обманул Аршавина. И он потом еще будет что-то рассказывать, рассуждать? Я имею право говорить про игроков. Я взял футболиста в 18 лет и воспитал его. А чем плох Каборе?

— Игрок без слабых мест?

— Это фундаментальный футболист для «Краснодара». Точка. Если его убрать, команда будет играть гораздо хуже. А как Каборе великолепно выступал на Кубке Африки! Причем, уверен, не проиграй Буркина-Фасо по пенальти Египту, эта сборная взяла бы трофей.

— Возвращаясь к Тароре — по мнению Лахтера, «золотая клетка» «Анжи» не могла не повлиять на нападающего.

— Какая еще «золотая клетка»? Траоре играл в этой команде с хорошими футболистами и, наоборот, прогрессировал рядом с ними, повышал свой уровень. Этот проект лопнул точно не из-за Траоре. Его зарплата была не сопоставима с гонорами Это'О. Хиддинк использовал эффективно и Траоре, и Это'О, причем Ласина забил даже больше. Другой вопрос — что возникла не очень приятная история в конце его махачкалинского этапа.

— Какая же?

— На матч со «Спартаком» его выставили с травмой. Он усугубил повреждение и где-то месяцев восемь потом провел бледно. В «Эвертоне» эта травма давала о себе знать. Оперироваться Ласина не хотел из-за Кубка Африки, который они, кстати, выиграли. Сейчас он полностью здоров, восстановился, в порядке.

РУГАЕТЕ ТРАОРЕ? А ПОЧЕМУ МУСА НЕ ЗАБИЛ КЛУБУ ИЗ ТРЕТЬЕЙ ЛИГИ?

— В России ему здорово доставалось от прессы.

— Я вам хочу высказать такую генеральную что ли мысль. Не все тренеры умеют использовать высоких футболистов правильно.

— Это камень в огород Слуцкого?

— Нет, я не это имел в виду. Слуцкий грамотный специалист. Но в определенный момент он не мог рассчитывать на таких исполнителей, как Еременко и Дзагоев, которые могли отдавать передачи Траоре. В этом заключается определенная проблема. Даже при этом Ласина забил шесть голов. Потом армейцы решили его отпустить, так? И сразу же несколько клубов выразили желание его подписать. «Малага», «Бешикташ». Вы можете ругать Траоре, но можно посмотреть и на Мусу.

— А что Муса?

— «Лестер» вчера проиграл клубу третьего английского дивизиона. Чего же Муса не забил? То есть, можно говорить все что угодно. А Траоре вышел в первом матче за Хихон и отличился. Корявенько или нет, но ведь забил же! За ЦСКА забил первый гол на новой арене. Вошел в историю.

— Вы сказали, что Джафар станет звездой. Почему тогда человек, который находился на просмотре в ЦСКА и «Урале», в итоге оказался в «Балтике»?

— В «Урале» он не был на просмотре. Это раз. А вообще трансферы российского футбола, мягко говоря, меня удивляют. Джафар ЦСКА понравился. Армейцы продолжат за ним следить. Просто у них есть своя перспективная молодежь, они решили сделать ставку на них — на Чалова и Жамалетдинова. И мне гораздо больше нравится то, что делает ЦСКА по сравнению с политикой «Зенита».

МОЛЛО ПРИХОДИТ В «КРЫЛЬЯ» БЕСПЛАТНО, А «ЗЕНИТ» ВЫКЛАДЫВАЕТ ЗА НЕГО ТРИ МИЛЛИОНА…

— Поясните, пожалуйста.

— «Зенит» укрепляется игроками «Крыльев» — Молло и Цаллаговым. А потом мы видим, как питерцы «феерят» в Брюсселе.

— Постойте. Там Цаллагов и Молло не играли.

— Нет, я не считаю их плохими футболистами. Нормальные игроки. Но «Зенит» не должен укрепляться представителями Самары!

— Предлагаете им растить своих игроков?

— Если приобретать футболистов, то более высокого ранга.

— Согласны с Геннадием Орловым, который назвал Молло «секонд-хэндом».

— Если бы Молло было 19−20 лет, я бы еще понял такой трансфер. А ему уже 27. Он же в «Сент-Этьене» сидел на лавке, потом бесплатно пришел в «Крылья Советов». «Зенит» покупает его за три миллиона! Странно, ей богу. А Маргасов? За полгода проводит за Самару считанное количество матчей, но «Локомотив» его зачем-то покупает. Внимание, вопрос!

— Какой?

— Кому это выгодно?

— У вас есть ответ?

— «Крылья» плетутся в подвале турнирной таблицы, а все берут игроков оттуда. Это или коррупция, или стиральная машина. Продали за три миллиона, написали 200 тысяч. Грустно….

— К трансферу Ивановича тоже относитесь скептически?

— Бранислав Иванович — это Бранислав Иванович. Точка.

Я ЗА СВОИХ ФУТБОЛИСТОВ ОТВЕЧАЮ!

— И все-таки?

— Серб — опытный футболист. По всей вероятности, пригодится «Зениту». Но топ-клубы не делают ставку на возрастных игроков. Должны быть мотивированные ребята. «Монако» лидирует во Франции, а ведь там играет молодежь. Никто не боится доверять молодым ребятам. Я же предлагаю своих 18−19-летних футболистов бесплатно! А все переживают: «Ой, не хватит опыта…» Ребята, я за своих футболистов отвечаю! И покажу вам это на примере Джафара.

— Что именно?

— В «Урале» сказали, что он им не подошел. Хорошо. В итоге Джафар оказался в «Балтике», а поддерживал форму с кипрским клубом. Кстати, теперь я увожу из «Урала» Конате.

— Куда?

— Посмотрим. Сначала Джафар им не подошел, потом Конате сдал… Ничего — найдем место, нет проблем. Я всегда всем говорю: мой футболист нигде и никогда сидеть на лавке не будет! Хотите — расторгнем контракт без всякой компенсации в любое время. В любое!