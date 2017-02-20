Смольный передаст «Зенит-Арену» футбольному клубу 1 августа
За аренду стадиона «Зенит» заплатит 1 рубль.
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Петербургские власти передадут стадион на Крестовском острове футбольному клубу «Зенит» 1 августа текущего года, передает Росбалт. Об этом изданию сообщила председатель городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк.
После подписания концессионного соглашения на управление стадионом «Зенит» заплатит Смольному арендную плату в размере 1 рубля. Футбольный клуб уже подготовил свои требования к соглашению, но власти решили внести в договор свои поправки.
Стадион «Зенит-Арена» будет сдан в аренду клубу сроком на 49 лет.
Напомним, стадион на Крестовском острове строили с 2007 года. Согласно предварительным подсчетам, итоговая стоимость объекта составила порядка 50 миллиардов рублей.
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