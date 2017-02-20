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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28835287/
20 февраля 2017, 12:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Новосельцев не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Иван Новосельцев не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Футболист уже активно работает с командой.

Ранее в российских СМИ сообщалось, что Новосельцев может вернуться в «Ростов», за который играл с 2015 по 2016 год на правах аренды до конца сезона-2016/17. Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 официальных матчах за «Зенит», забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

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