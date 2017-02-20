Новосельцев не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно

Футболист уже активно работает с командой.



Ранее в российских СМИ сообщалось, что Новосельцев может вернуться в «Ростов», за который играл с 2015 по 2016 год на правах аренды до конца сезона-2016/17. Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» действует до лета 2021 года.



В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 официальных матчах за «Зенит», забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.