Акинфеев: В Китай не поехал бы ни за какие деньги

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«Нет, я бы не поехал ни за какие деньги. Тут даже выбора никакого не надо делать, денег не надо. Мы были в Китае на сборах, мне не особо понравилось», — цитирует Акинфеева Bobsoccer.



Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА, в первой команде которого дебютировал в 2003 году. Действующий контракт с «армейцами» истекает летом 2019 года.