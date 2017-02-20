«Спартак» подтвердил переход Гулиева в «Анжи» на правах аренды

По информации на официальном сайте красно-белых, 20-летний футболист будет выступать за махачкалинцев до конца текущего сезона.



Футболист является воспитанником «Спартака» и в этом сезоне выступал за «Спартак-2». Гулиев провёл 17 матчей в ФНЛ (14 — с первых минут), в которых не сумел отметиться голами, но получил пять жёлтых карточек.



После 17 туров РФПЛ «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. От зоны вылета махачкалинцев отделяет 8 баллов.