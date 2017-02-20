«Рады приветствовать Александра в нашей команде. Это очень хороший игрок. Надеемся, что он будет прогрессировать и поможет нашему клубу.



За Александром мы следили давно, к тому же он был с нами на втором сборе. В итоге со “Спартаком” мы достигли взаимопонимания, за что им большое спасибо», — сказал Газизов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.