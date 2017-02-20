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20 февраля 2017, 12:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Газизов: Пуцко — очень хороший игрок. Надеемся, он поможет «Уфе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о трансфере экс-защитника «Спартака» Александра Пуцко, который подписал с уфимцами долгосрочный контракт.

«Рады приветствовать Александра в нашей команде. Это очень хороший игрок. Надеемся, что он будет прогрессировать и поможет нашему клубу.

За Александром мы следили давно, к тому же он был с нами на втором сборе. В итоге со “Спартаком” мы достигли взаимопонимания, за что им большое спасибо», — сказал Газизов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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Новости Премьер-лиги

Футболист Пуцко перешел из «Спартака» в «Уфу»

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» и «Уфа» договорились о переходе защитника Александра Пуцко в уфимскую команду. Об этом сообщает пресс- служба красно-белых.
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