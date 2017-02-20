Илья Геркус: Миранчук вот-вот уйдет

— До закрытия трансферного окна остается пять дней. Усилится ли кем-то «Локомотив» в эти сроки?

— Мы нацелены на это. Не исключено, что трансферная интрига сохранится до последнего дня.

— Информация об интересе к 22-летнему центральному защитнику чилийского «Универсидад Католика» соответствует действительности?

— На данный момент такого интереса нет.

— В разгаре третий сбор «Локомотива». Довольны состоянием команды?

— В субботу двумя составами встречались с китайскими клубами. Играли, на мой взгляд, хорошо. Условно второй состав сыграл на равных, условно первый показал очень приличный футбол. Условно — потому что составы, как всегда на сборах, были в некоторой степени смешаны.

— «Локомотив» уже объявил о подписании английского защитника Колкера, потом был дан отбой. Причины — финансовые? Или смутили некоторые особенности поведения Колкера?

— На заключительном этапе переговоров футболист засомневался. Возникли дополнительные вопросы, уточнения, которые касались и финансового аспекта. В итоге сделка сорвалась. В текущей трансферной компании «Локомотив» несколько стеснен в возможностях и потому осторожен. Мы не готовы на большие траты. И не имеем права на ошибку.

— То есть трансферный бюджет клуба ограничен?

— Он не безграничен, скажем так. И серьезные требования предъявляет финансовый «фейр плей».

— Если я правильно понимаю, идет поиск нападающего и центрального защитника.

— Плюс, в идеале, футболистов на фланги.

— Много крови у вас выпила вся эта история с Миранчуком?

— Пара литров еще осталась. Вообще осадок тяжелый, конечно. Итоги будем подводить, когда все закончится. Не стану скрывать, переход Алексея в другой клуб в это трансферное окно весьма вероятен. Даже так: процесс близок к завершению.

— Давайте уточним. Алексей Миранчук отозвал заявление об уходе из «Локомотива». Но это не значит, что он не уйдет?

— Пока все идет к продаже. Основной приоритет самого футболиста — продолжить карьеру в другом клубе. Мы хотим его оставить, но Алексей видит себя не в «Локомотиве». В такой ситуации продать игрока с выгодой для клуба — логичный шаг. В этом направлении мы и работаем.

— Если Миранчук видит себя в другом клубе, зачем он забирал заявление?

— Потому что заявление об уходе — рискованный и неправовой способ покинуть клуб. Правильный способ — чтобы клуб-покупатель обратился к нам с просьбой о трансфере. Это, собственно, сейчас и происходит.

— Вопрос может решиться в текущее трансферное окно?

— Да, с высокой долей вероятности — в ближайшее время.

— Довольны тем, как работает связка спортивного директора «Локомотива» Эрика Штоффельсхауса с руководителем селекционно-аналитического департамента Виктором Панченко? И, кстати, связка ли это?

— Разумеется, они взаимодействуют. Коллеги не так давно приступили к совместной работе, процесс идет. И уже вскоре начнется работа на перспективу — летом тоже надо будет усиливаться.

— Возможен вариант, при котором этой зимой «Локомотив» никого больше не купит?

— Как я уже сказал, мы намерены усилиться. Не готов конкретизировать, будет ли это полноценный трансфер или аренда.