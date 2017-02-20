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20 февраля 2017, 12:30 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Пуцко перешел из «Спартака» в «Уфу»

Обновлено: 12:40
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» и «Уфа» договорились о переходе защитника Александра Пуцко в уфимскую команду. Об этом сообщает пресс- служба красно-белых.

23-летний футболист в зимнее межсезонье находился в «Уфе» на просмотре. С футболистом заключен долгосрочный контракт. Финансовые подробности сделки не сообщаются.

«Сегодня “Спартак” и “Уфа” достигли договоренности о переходе защитника Александра Пуцко в башкирский клуб на постоянной основе», — говорится в сообщении.

Пуцко находился в структуре «Спартака» с 2007 года, за основную команду дебютировал в 2013 году, с тех пор провел за нее четыре игры. В основном защитник выступал за «Спартак-2» (94 матча, 5 голов). Пуцко играл за юношеские сборные России четырех возрастов.

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