Футболист Пуцко перешел из «Спартака» в «Уфу»
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» и «Уфа» договорились о переходе защитника Александра Пуцко в уфимскую команду. Об этом сообщает пресс- служба
красно-белых.
23-летний футболист в зимнее межсезонье находился в «Уфе» на просмотре. С футболистом заключен долгосрочный контракт. Финансовые подробности сделки не сообщаются.
«Сегодня “Спартак” и “Уфа” достигли договоренности о переходе защитника Александра Пуцко в башкирский клуб на постоянной основе», — говорится в сообщении.
Пуцко находился в структуре «Спартака» с 2007 года, за основную команду дебютировал в 2013 году, с тех пор провел за нее четыре игры. В основном защитник выступал за «Спартак-2» (94 матча, 5 голов). Пуцко играл за юношеские сборные России четырех возрастов.
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