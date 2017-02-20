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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28834789/
20 февраля 2017, 12:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бывший тренер-реабилитолог «Локомотива» Бурова вошла в тренерский штаб «Уфы»

Тренерский штаб футбольного клуба «Уфа» пополнил известный в России тренер-реабилитолог Мария Бурова.

Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Ранее Мария Бурова работала с такими специалистами, как Юрий Красножан, Жозе Коусейру, Славен Билич, Леонид Кучук, отвечала в московском «Локомотиве» за физподготовку и реабилитацию футболистов и возглавляла медицинский центр футбольного клуба «Локомотив».

«Решение перейти в футбольный клуб “Уфа” было взвешенным и хорошо обдуманным. Перед подписанием контракта я побывала на учебно-тренировочном сборе “Уфы”. Увидела слаженность работы каждого подразделения, великолепную дружественную атмосферу внутри коллектива, и у меня уже не осталось никаких сомнений, я с радостью подписала трудовой контракт с “Уфой”. Здесь в мои задачи будет входить не только реабилитация спортсменов после травм, но также профилактические занятия, функциональная диагностика, тестирование индивидуальных групп и многое другое. Надеюсь, я стану тем самым винтиком внутри клуба, который позволит улучшить результаты нашей команды», — сказала Мария Бурова.

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