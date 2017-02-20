Дзамбротта: Успех Массимо Карреры в ФК «Спартак» не стал сюрпризом

Каррера возглавил «Спартак» перед вторым туром чемпионата России сезона-2016/17 после отставки Дмитрия Аленичева. После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте петербургский «Зенит» на пять очков.

«Он (Каррера) провел несколько лет в штабе Антонио Конте, — сказал Дзамбротта. — Итальянская тренерская школа очень сильна. Это доказывает тот факт, что большое количество специалистов работают за рубежом: Вальтер Мадзарри, Карло Анчелотти, Антони Конте, Клаудио Раньери, Фабио Каннаваро, Чиро Феррара… Поэтому успех Карреры в “Спартаке” для меня не стал сюрпризом».

До прихода в «Спартак» на должность помощника Аленичева летом 2016 года Каррера работал в тренерском штабе Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.