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20 февраля 2017, 12:11 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Дзамбротта: Успех Массимо Карреры в ФК «Спартак» не стал сюрпризом

МОСКВА, 20 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Джанлука Дзамбротта заявил агентству «Р-Спорт», что успех итальянского тренера Массимо Карреры в московском «Спартаке» не стал для него сюрпризом.

Каррера возглавил «Спартак» перед вторым туром чемпионата России сезона-2016/17 после отставки Дмитрия Аленичева. После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте петербургский «Зенит» на пять очков.

«Он (Каррера) провел несколько лет в штабе Антонио Конте, — сказал Дзамбротта. — Итальянская тренерская школа очень сильна. Это доказывает тот факт, что большое количество специалистов работают за рубежом: Вальтер Мадзарри, Карло Анчелотти, Антони Конте, Клаудио Раньери, Фабио Каннаваро, Чиро Феррара… Поэтому успех Карреры в “Спартаке” для меня не стал сюрпризом».

До прихода в «Спартак» на должность помощника Аленичева летом 2016 года Каррера работал в тренерском штабе Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

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