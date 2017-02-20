ФК «Спартак» отказался от приобретения игрока «Анжи» Тигиева
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» отказался от приобретения 21-летнего защитника махачкалинского «Анжи» Георгия Тигиева. Об этом ТАСС рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией.
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Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что «Спартак» готов выкупить трансфер Тигиева у «Анжи». Сумма отступных в контракте игрока махачкалинской команды составляет €1 млн.
«Тренерский штаб “Спартака” посчитал, что на данном этапе Тигиев не нужен команде», — сказал источник.
Тигиев выступал за молодежные команды «Кубани» и московского «Торпедо». В сезоне-2014/15 он принял участие в пяти матчах столичной команды в
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