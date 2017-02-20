ФК «Спартак» отказался от приобретения игрока «Анжи» Тигиева

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Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что «Спартак» готов выкупить трансфер Тигиева у «Анжи». Сумма отступных в контракте игрока махачкалинской команды составляет €1 млн.

«Тренерский штаб “Спартака” посчитал, что на данном этапе Тигиев не нужен команде», — сказал источник.