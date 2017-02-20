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20 февраля 2017, 11:35 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Спартак» отказался от приобретения игрока «Анжи» Тигиева

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Спартак» отказался от приобретения 21-летнего защитника махачкалинского «Анжи» Георгия Тигиева. Об этом ТАСС рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией.

<em>МОСКВА 20 февраля. /ТАСС/. </em>Футбольный клуб Спартак отказался от приобретения 21-летнего защитника махачкалинского <span class=error>Анжи</span> Георгия <span class=error>Тигиева</span>. Об этом ТАСС рассказали несколько источников знакомых с ситуацией. Увеличить
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Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что «Спартак» готов выкупить трансфер Тигиева у «Анжи». Сумма отступных в контракте игрока махачкалинской команды составляет €1 млн.

«Тренерский штаб “Спартака” посчитал, что на данном этапе Тигиев не нужен команде», — сказал источник.

Тигиев выступал за молодежные команды «Кубани» и московского «Торпедо». В сезоне-2014/15 он принял участие в пяти матчах столичной команды в премьер-лиге. В «Анжи» Тигиев перешел в июле 2015 года, подписав контракт на четыре года, с тех пор он провел за команду 38 встреч.

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