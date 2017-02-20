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20 февраля 2017, 10:54 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболисты «Локомотива» примут участие в праздновании Масленицы в Черкизове

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Тренеры и футболисты московского «Локомотива» примут участие в народных гуляниях по случаю празднования Масленицы, которые пройдут 25 февраля в Черкизове на территории стадиона «Локомотив». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

У руководства клуба есть цель сделать стадион узнаваемой и популярной зоной отдыха для москвичей. Увеличить
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«Условия на стадионе позволяют провести праздник с традиционным русским размахом: начиная с полудня публику ждет множество развлечений и фестиваль русской кухни с блинами. Попрощаться с зимой придут и наши футболисты», — рассказали в пресс-службе.

«Новогоднюю ярмарку в конце декабря посетило несколько тысяч человек, и этот опыт мы считаем успешным. В роли Деда Мороза выступил главный тренер команды Юрий Семин, что привело гостей в восторг. Тренеры и футболисты “Локо” всегда рады участвовать в акциях для болельщиков. Впрочем, наш стадион открыт не только для футбольных болельщиков, он должен стать для москвичей узнаваемой и популярной зоной отдыха», — отметили в пресс-службе.

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