Футболисты «Локомотива» примут участие в праздновании Масленицы в Черкизове

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Условия на стадионе позволяют провести праздник с традиционным русским размахом: начиная с полудня публику ждет множество развлечений и фестиваль русской кухни с блинами. Попрощаться с зимой придут и наши футболисты», — рассказали в пресс-службе.