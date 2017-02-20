Маслов: Вратарь Хомич готов стать первым номером ФК «Амкар», его время пришло

В понедельник «Амкар» объявил о том, что 32-летний Хомич подписал с клубом новое соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2018/19. Хомич выступает за «Амкар» с 2015 года, и за это время провел два матча за пермский клуб. В первой части сезона основным голкипером пермяков был Селихов, перешедший в московский «Спартак».

«Дмитрий заслуживает самых добрых слов и как спортсмен, и как человек. Опытнейший вратарь был вынужден оставаться на скамейке запасных, поскольку выше всяких похвал играл Александр Селихов, и в этот непростой для себя момент Дмитрий проявил себя с самой лучшей стороны. Он прекрасно тренировался, всегда поддерживал Александра, и вообще не словами, а ежедневным трудом доказывал, что интересы команды у него на первом месте. Мы всегда знали, что Дмитрий готов стать первым номером “Амкара”, и вот сейчас время Хомича пришло», — приводит слова Маслова официальный сайт «Амкара».

«Мы легко договорились с ним об условиях нового контракта, и немалую роль при этом сыграло то доверие коллектива, которое он чувствует. Думаю, у него были и другие варианты, но наше предложение было подкреплено еще и особыми человеческими отношениями, которые существуют в “Амкаре”. И на примере Хомича я еще еще раз убедился, что даже в наше прагматичное время люди это ценят», — добавил исполнительный директор клуба.