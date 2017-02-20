«Анжи» перевёл трёх игроков из «молодёжки» в основную команду

«Они ведь играли многие игры не просто со взрослыми мужиками, это были команды высшей лиги в своих странах. Я видел очень непростую игру с венгерской командой, где ребята наши не дрогнули, когда игра приобрела очень жёсткий характер. Венгры проигрывали по ходу игры и решили включить мужские рычаги. Но ничего у них не получилось, наша молодёжь не дрогнула и проявила высокие бойцовские качества, доведя игру до логического завершения.



В дубле есть ещё очень много интересных ребят, но всех не привлечёшь к тренировкам. А вот на этих троих я остановился, потому что, на мой взгляд, на данный момент они ближе всего к основе. Можно сказать, что их вызов — это определённый аванс. Мы будем систематически привлекать к тренировкам футболистов из дубля, чтобы у них была мотивация и чтобы они могли реально прогрессировать, тренируясь рядом с игроками основной команды», — цитирует Григоряна пресс-служба махачкалинского клуба.