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20 февраля 2017, 9:50 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» отправился на заключительный зимний сбор

Сегодня игроки «Спартака» отправились в Малагу на заключительный зимний сбор.

Сегодня игроки Спартака отправились в Малагу на заключительный зимний сбор. Увеличить
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Из Москвы в Малагу отправились 13 игроков: Сергей Песьяков, Александр Селихов, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Игорь Леонтьев, залечивший повреждение Денис Кутин, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Артём Тимофеев, Денис Давыдов.

В Испании к команде присоединятся Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Маурисио, Александр Пуцко, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Квинси Промес, Фернандо, Зе Луиш и Луис Адриано, сообщает пресс-служба красно-белых.

В понедельник после прилёта у столичной команды запланирована вечерняя тренировка. В Испании спартаковцы проведут два спарринга с норвежскими клубами. 26 февраля красно-белые сыграют с «Сарсборгом 08», а 28 февраля встретятся с «Волеренгой».

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Де Бур: Промес созрел для перехода из «Спартака» в сильный европейский клуб

Де Бур: Промес созрел для перехода из «Спартака» в сильный европейский клуб

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес достиг высокого уровня мастерства и способен усилить серьезную европейскую команду. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер голландского «Аякса» и итальянского «Интера» Франк де Бур.
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