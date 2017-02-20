«Спартак» отправился на заключительный зимний сбор
Сегодня игроки «Спартака» отправились в Малагу на заключительный зимний сбор.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Из Москвы в Малагу отправились 13 игроков: Сергей Песьяков, Александр Селихов, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Игорь Леонтьев, залечивший повреждение Денис Кутин, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Артём Тимофеев, Денис Давыдов.
В Испании к команде присоединятся Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Маурисио, Александр Пуцко, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Квинси Промес, Фернандо, Зе Луиш и Луис Адриано, сообщает
В понедельник после прилёта у столичной команды запланирована вечерняя тренировка. В Испании спартаковцы проведут два спарринга с норвежскими клубами. 26 февраля
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter