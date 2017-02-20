«Спартак» отправился на заключительный зимний сбор

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Из Москвы в Малагу отправились 13 игроков: Сергей Песьяков, Александр Селихов, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Игорь Леонтьев, залечивший повреждение Денис Кутин, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Артём Тимофеев, Денис Давыдов.