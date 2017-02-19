«Терек» проиграл словенской «Горице» в товарищеском матче

Встреча «Терека» с командой, которая после 21 тура располагается на четвёртой строчке в таблице чемпионата Словении, завершилась поражением команды из Грозного с минимальным счётом. Единственный мяч на 86-й минуте забил Марк Гулич. На 14-й минуте у словенской команды пенальти не реализовал Миран Бургич.



«Терек» (стартовый состав): Гудиев, Бериша, Гиомбер, Плиев, Мохаммади, Оздоев, Лебеденко, Кадыров, Мирзов, Садаев, Мбенге.