«Терек» проиграл словенской «Горице» в товарищеском матче
«Терек», ведущий подготовку ко второй половине сезона на сборе в Италии, провёл товарищеский матч со словенской командой «Горица».
Встреча «Терека» с командой, которая после 21 тура располагается на четвёртой строчке в таблице чемпионата Словении, завершилась поражением команды из Грозного с минимальным счётом. Единственный мяч на 86-й минуте забил Марк Гулич. На 14-й минуте у словенской команды пенальти не реализовал Миран Бургич.
«Терек» (стартовый состав): Гудиев, Бериша, Гиомбер, Плиев, Мохаммади, Оздоев, Лебеденко, Кадыров, Мирзов, Садаев, Мбенге.
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