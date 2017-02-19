Де Бур: Промес созрел для перехода из «Спартака» в сильный европейский клуб

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«Квинси сейчас выступает на очень высоком уровне. Мы очень рады за него, потому что он очень талантливый футболист. Он сделал ряд фантастических шагов в карьере», — сказал де Бур.

«Думаю, что он уже готов перейти в сильный европейский клуб, это было бы круто. В том числе это было бы хорошо и для сборной Нидерландов», — добавил он.

«Сможет ли он стать лидером национальной команды? Он уже удачно выступает в национальной сборной. Данни Блинд (главный тренер сборной Нидерландов — прим. ТАСС) очень на него рассчитывает, он всегда ставит Промеса в основу, и это важно. Сейчас лидером команды является Арьен Роббен, но Квинси действительно близок к нему», — сказал специалист.

Промес выступает за «Спартак» с августа 2014 года. В сборной Нидерландов он дебютировал в марте 2014 года и с тех пор принял участие в 16 играх, в которых отметился двумя мячами. Нападающий регулярно вызывается в команду на отборочные матчи чемпионата мира 2018 года.

Де Бур предпочитает чемпионату России первенства Германии и Испании

Последним местом работы 46-летнего де Бура был итальянский «Интер», который он покинул в ноябре 2016 года.

«У меня много предложений, но я от них отказываюсь. Очень тяжело возобновлять тренерскую деятельность по ходу сезона. Это не идеальные условия для старта, а я хочу начинать в идеальных, поэтому вернусь к работе не раньше начала следующего сезона», — сказал де Бур.

Специалист также поделился мнением о перспективах возглавить один из клубов Российской футбольной премьер- лиги. «Я никогда не интересовался российскими клубами. Никто из российских представителей не связывался ни со мной, ни с моим агентом. В России хороший чемпионат и высококлассные футболисты, но я всегда предпочитал чемпионаты Германии или Испании», — добавил он.

Де Бур начал тренерскую карьеру в 2007 году в «Аяксе» в качестве ассистента, а в 2010 году занял пост главного тренера. 19 августа 2016 года возглавил «Интер».