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19 февраля 2017, 21:47 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА в контрольном матче обыграл норвежский «Сарпсборг 08»

В контрольном матче на сборе в Испании ЦСКА одержал победу со счётом 3:1 над шестой командой последнего чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08».

В контрольном матче на сборе в Испании ЦСКА одержал победу со счётом 3:1 над шестой командой последнего чемпионата Норвегии Сарпсборг 08. Увеличить
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На 46-й минуте Марио Фернандес вывел «армейцев» вперёд, а три минуты спустя Алан Дзагоев сделал счёт 2:0. На 62-й минуте отличился Александр Головин. Соперник сумел отыграть лишь один мяч — на 75-й минуте голом отметился Йёрген Ларсен.

На 79-й минуте у красно-синих на замену вышел бразилец Витиньо, который впервые играл на этих сборах.

Свой следующий контрольный матч на сборах подопечные Виктора Гончаренко проведут 22 февраля с «Уфой».

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