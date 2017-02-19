ЦСКА в контрольном матче обыграл норвежский «Сарпсборг 08»

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На 46-й минуте Марио Фернандес вывел «армейцев» вперёд, а три минуты спустя Алан Дзагоев сделал счёт 2:0. На 62-й минуте отличился Александр Головин. Соперник сумел отыграть лишь один мяч — на 75-й минуте голом отметился Йёрген Ларсен.



На 79-й минуте у красно-синих на замену вышел бразилец Витиньо, который впервые играл на этих сборах.

Свой следующий контрольный матч на сборах подопечные Виктора Гончаренко проведут 22 февраля с «Уфой».