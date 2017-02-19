Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28828423/
19 февраля 2017, 19:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Урал» проиграл «Вентспилсу» в товарищеском матче, пропустив в концовке

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Урал» провёл товарищескую встречу с клубом из Латвии «Вентспилс».

Встреча закончилась поражением российской команды со счётом 0:1. Единственный гол был забит на 80-й минуте матча.

После 17 туров РФПЛ «Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. «Вентспилс» по итогам прошлого сезона чемпионата Латвии занял третье место в таблице.

Товарищеский матч
«Урал» (Екатеринбург, Россия) — «Вентспилс» (Вентспилс, Латвия) — 0:1 (0:0)

Стартовый состав «Урала»: Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Ильин, Павлюченко.

Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России