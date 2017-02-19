«Урал» проиграл «Вентспилсу» в товарищеском матче, пропустив в концовке

Встреча закончилась поражением российской команды со счётом 0:1. Единственный гол был забит на 80-й минуте матча.



После 17 туров РФПЛ «Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. «Вентспилс» по итогам прошлого сезона чемпионата Латвии занял третье место в таблице.



Товарищеский матч

«Урал» (Екатеринбург, Россия) — «Вентспилс» (Вентспилс, Латвия) — 0:1 (0:0)



Стартовый состав «Урала»: Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Ильин, Павлюченко.