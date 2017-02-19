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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28827931/
19 февраля 2017, 18:04 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Россия в финале Кубка Легенд разгромила Германию

В финале международного футбольного турнира «Кубок Легенд» сборная России со счётом 8:2 разгромила команду Германии и в девятый раз подряд выиграла турнир, который проходит в Москве.

У россиян дубль оформил Алексей Смертин, по одному мячу забили Роман Широков, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов и Евгений Алдонин.

Кубок Легенд
Финал

Россия — Германия — 8:2
Голы: Смертин (2), Широков, Титов, Аленичев, Хлестов, Зырянов, Алдонин.

Шестое место на Кубке Легенд заняла сборная Италии, пятое — «Звёзды футбола», четвёртое — команда Нидерландов, а третье — Португалия.

Лучшим игроком турнира признан Алексей Смертин, а лучшим вратарём — немец Йенс Леманн. Лучшими бомбардирами стали португалец Симау Саброза и немец Марко Райх.
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