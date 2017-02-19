Россия в финале Кубка Легенд разгромила Германию

У россиян дубль оформил Алексей Смертин, по одному мячу забили Роман Широков, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов и Евгений Алдонин.



Кубок Легенд

Финал



Россия — Германия — 8:2

Голы: Смертин (2), Широков, Титов, Аленичев, Хлестов, Зырянов, Алдонин.



Шестое место на Кубке Легенд заняла сборная Италии, пятое — «Звёзды футбола», четвёртое — команда Нидерландов, а третье — Португалия.



Лучшим игроком турнира признан Алексей Смертин, а лучшим вратарём — немец Йенс Леманн. Лучшими бомбардирами стали португалец Симау Саброза и немец Марко Райх.