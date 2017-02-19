Россия в финале Кубка Легенд разгромила Германию
В финале международного футбольного турнира «Кубок Легенд» сборная России со счётом 8:2 разгромила команду Германии и в девятый раз подряд выиграла турнир, который проходит в Москве.
У россиян дубль оформил Алексей Смертин, по одному мячу забили Роман Широков, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов и Евгений Алдонин.
Кубок Легенд
Финал
Россия — Германия — 8:2
Голы: Смертин (2), Широков, Титов, Аленичев, Хлестов, Зырянов, Алдонин.
Шестое место на Кубке Легенд заняла сборная Италии, пятое — «Звёзды футбола», четвёртое — команда Нидерландов, а третье — Португалия.
Лучшим игроком турнира признан Алексей Смертин, а лучшим вратарём — немец Йенс Леманн. Лучшими бомбардирами стали португалец Симау Саброза и немец Марко Райх.
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