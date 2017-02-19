Газимагомедов перешёл из «Анжи» в «Армавир»

Хавбек выступал в махачкалинской команде с 2014 года и за это время сыграл в 27 матчах. В текущем сезоне Газимагомед провёл семь матчей.



«Футбольный клуб “Анжи” благодарит Анвара Газимагомедова за сотрудничество и желает ему дальнейших успехов», — говорится в сообщении официального сайта «Анжи».