Газимагомедов перешёл из «Анжи» в «Армавир»
28-летний полузащитник «Анжи» Анвар Газимагомедов подписал контракт с ФК «Армавир», который выступает в ПФЛ (зона «Юг»).
Хавбек выступал в махачкалинской команде с 2014 года и за это время сыграл в 27 матчах. В текущем сезоне Газимагомед провёл семь матчей.
«Футбольный клуб “Анжи” благодарит Анвара Газимагомедова за сотрудничество и желает ему дальнейших успехов», — говорится в сообщении официального сайта «Анжи».
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