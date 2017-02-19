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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28827576/
19 февраля 2017, 17:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Газимагомедов перешёл из «Анжи» в «Армавир»

28-летний полузащитник «Анжи» Анвар Газимагомедов подписал контракт с ФК «Армавир», который выступает в ПФЛ (зона «Юг»).

Хавбек выступал в махачкалинской команде с 2014 года и за это время сыграл в 27 матчах. В текущем сезоне Газимагомед провёл семь матчей.

«Футбольный клуб “Анжи” благодарит Анвара Газимагомедова за сотрудничество и желает ему дальнейших успехов», — говорится в сообщении официального сайта «Анжи».

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