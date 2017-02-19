Аслан Дудиев: Двух миллионов, о которых говорил губернатор, в «Томи» никто не получал

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В «АНЖИ» ПОПАЛ В СЕМЬЮ

— В «Анжи» вы уже почти месяц. Какие впечатления?

— Наилучшие. В команде меня встретили тепло. Такое ощущение, что попал в семью, настолько тут хорошие взаимоотношения в коллективе. Одно удовольствие находиться со всеми как на поле, так и за его пределами. Кстати, со многими ребятами я был знаком еще до перехода.

— Предложения от других клубов были?

— Шел разговор о «Крыльях Советов» и «Арсенале». Но когда появился вариант с «Анжи», сразу сказал агенту, что он меня полностью устраивает.

— Чем именно?

— Хочется быть поближе к дому, к семье. Все-таки я родился в Алагире, недалеко от Владикавказа. В «Анжи» мне намного привычнее — теплая погода, много знакомых. В общем, много факторов за этот вариант.

— С главным тренером личная беседа состоялась?

— Да. Александр Витальевич поделился своим видением футбола, рассказал, что будет требовать от меня. Впечатление от общения с ним позитивное, мы сразу нашли общий язык.

— Вы можете сыграть на месте правого защитника и полузащитника. Где вас видит Григорян?

— Тренер спрашивал, где мне комфортнее играть. Готов выходить там, где буду нужен. Как понимаю, больше на меня рассчитывают в полузащите. При этом в защите тоже могут задействовать.

— А вам где комфортнее?

— Особой разницы нет — и там, и там необходимо подключаться к атаке, выполнять большой объем беговой работы.

— Георгий Тигиев, которого сватают в «Спартак», как раз играет на правом фланге обороны. Общались уже со своим конкурентом?

— Не говорил. Читал в интернете, что он может оказаться в московском клубе, так что знаю не больше, чем другие. В любом случае, конкуренции не боюсь, это только помогает в деле. Тем более, Тигиев играет еще и слева.

МОЛОДЕЖЬ ПРИСЛУШИВАЕТСЯ К КУДРЯШОВУ

— С командой тренируется бывший спартаковец Дмитрий Кудряшов. По-прежнему в полном порядке?

— Настоящий профессионал и хороший человек. Буду только рад, если с ним подпишут контракт.

— В «Спартаке-2» он был этаким дядькой-наставником для молодых.

— И в «Анжи» то же самое. У него громадный опыт, молодые ребята прислушиваются к его подсказам. Кудряшов — пример для подражания. Такие люди должны быть в команде.

— Прочитал в «Википедии» о ваших прозвищах. Почему «Железный дровосек»?

— Это еще со времен «Алании». Болельщики говорили, что меня невозможно сломать и нанести травму. Слава богу, серьезных повреждений в карьере не было.

— А «Осетинская машина»?

— Много бегаю на фланге туда-сюда, не устаю. Вот и сравнили с автомобилем (смеется).

— Какие цели ставите для себя в «Анжи»?

— Хочется помочь команде занять высокое место в таблице. У нас есть хороший тренер, свой стиль. Будем стараться показывать не только хорошую игру, но и результат. Каждый футболист должен доказывать, что он достоин защищать цвета «Анжи».

В «ТОМИ» ОТКАЗАЛСЯ ОТ ТРЕХ ЗАРПЛАТ

— До перехода в «Анжи» вы поиграли в «Мордовии» и «Томи». Эти клубы в 2016 году чаще упоминались в связи с финансовыми проблемами.

— Не понимаю, что происходит с нашим футболом. Вроде бы клубы премьер-лиги, а испытывают серьезные трудности. Понятно, что в стране кризис, но ведь другие как-то умудряются работать и функционировать нормально. К сожалению, моя история не из приятных.

— Расскажите?

— После вылета «Мордовии» в прошлом сезоне позвонили из Томска. Мол, давай к нам. Были и другие предложения, но «Томь» звала очень настойчиво. Вот и согласился. Тем более, никогда там не было таких проблем. Контракт подписал в июне, а денег до сих пор не увидел.

— Что говорили в клубе?

— Заплатим завтра, через неделю, скоро. Как показало время, одни пустые обещания. Мне искренне жаль тех, кто остался в «Томи». Они продолжают играть за виртуальные деньги. Ладно еще мы, кто разорвал контракт и нашел новое место работы. А как быть им?

— Как обстоят дела на сегодня?

— На днях звонил генеральный директор Киселев. Сказал, что клуб хочет погасить долги до 23 февраля, чтобы им открыли заявку. Даже не знаю, стоит верить или нет, сколько уже было таких обещаний. Мы даже отказались от компенсаций за разрыв контракта, пошли навстречу «Томи».

— Большую сумму простили?

— Три зарплаты. Но если и сейчас нас обманут, то не представляю, кому еще можно будет верить в будущем.

«МОРДОВИЯ» ПЕРЕЧИСЛИЛА 170 ТЫСЯЧ, А ДОЛЖНЫ БОЛЬШЕ

— В «Мордовии» ведь тоже были долги.

— Приходилось тяжело. Но там хоть и с задержкой, но зарплату платили.

— С вами рассчитались?

— Не до конца, еще должны за три месяца. Футболистам нынешнего состава недавно заплатили за четыре, а тем, кто играл за «Мордовию» в премьер-лиге, перечислили по 170 тысяч рублей. И все. Обидно из-за такого отношения.

Сейчас руководство предложило такой вариант: одну треть заплатим в следующем месяце, вторую — через полгода, третью — через год. Говорят, нет денег отдать все сразу.

ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ УЧИТЕЛЯ И ВРАЧИ ЗАРАБАТЫВАЛИ БОЛЬШЕ ФУТБОЛИСТОВ

— Вернемся к «Томи». Губернатор области, он же президент клуба, сказал: «Как я могу смотреть в глаза врачам и учителям, которые получают по 36 тысяч, а наши томские футболисты получили по два миллиона в месяц каждый»…

— Про деньги футболистов — за гранью, полная дикость. Как он может так говорить? Будто футболисты сами просились в «Томь» и выпрашивали такие зарплаты. Зачем тогда выводить клуб в премьер-лигу, если у вас нет возможности содержать его?

— Но со словами о разнице в зарплатах согласны?

— Конечно, это несравнимо. Доктора и учителя должны получать много. Дай бог, чтобы они зарабатывали как футболисты и даже больше. Но разве спортсмены придумывают такие условия?

— Два миллиона в месяц в «Томи» — реальная сумма?

— Что вы… Максимальная зарплата была у иностранцев — около полутора миллионов. У российских — около 1,2 миллиона рублей. За все время в «Томи» Жвачкина не видел ни разу, даже не знаю, как он выглядит. Как доходило дело о зарплате, то слышали: «Сейчас Жвачкин выйдет из отпуска, сразу разберемся». Ждем до сих пор.

— 23 февраля в календаре обвели красным цветом?

— Дай бог, чтобы слова руководителей были правдой. Мы с ребятами просто хотим получить то, что заработали честным трудом. Ладно бы еще осенью сказали, что можете искать новые команды, и денег не будет, но ведь регулярно обещали расплатиться.

СДАЧА ИГРЫ «ЛОКОМОТИВУ»? НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕ БЫЛО!

— Несмотря на такие проблемы, «Томь» на футбольном поле давала бой. «Спартак» с трудом увез три очка, с «Тереком» сыграли вничью. Как удавалось не опускать руки?

— Коллектив был очень дружным, если куда-то ходили, то всей командой. За счет этого и держались. Очень тяжело пришлось иностранцам, им ведь не объяснишь, что за работу платить ничего не будут.

— Матч с «Локомотивом» перенесли в Москву, а команду после поражения со счетом 1:6 чуть ли не обвиняли в сдаче игры.

— Неприятно слышать такие разговоры. Могу сказать честно: ничего подобного не было! Мы в команде остались недовольны решением перенести матч в столицу, но ситуация такова, что условия не позволяли играть в Томске.

Вспомните, что минуты до 50-й мы играли с «Локомотивом» здорово. А потом случилось удаление, игра у нас сломалась.

— Действительно ли «Томь» была готова бойкотировать матч чемпионата России?

— Не выходили на тренировки, договаривались не ехать на последний тур. В итоге нас уговорили, мы пошли на уступки. До скандала дело не дошло.