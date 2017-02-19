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19 февраля 2017, 17:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: «Локомотив» готов заплатить за аренду футболиста Марипана €350 тыс

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Чилийский защитник Гильермо Марипан из футбольного клуба «Универсидад Католика» может перейти в аренду в московский «Локомотив» за €350 тыс. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

По словам источника, «Локомотив» предлагает чилийскому клубу отдать 22-летнего защитника в аренду до 1 июня с правом выкупа за €2,15 млн евро.

«Локомотив» предложил чилийцам €350 тыс. за аренду Марипана до лета. Затем московский клуб сможет выкупить защитника за €2 млн €150 тыс., — сказал источник.

Официальный комментарий «Локомотива» на данный момент получить не удалось.

В текущем сезоне Марипан провел за «Универсидад Католику» 15 матчей, в которых забил один гол. В составе этого клуба защитник дважды становился чемпионом Чили и один раз выигрывал Суперкубок страны. В январе текущего года чилиец дебютировал за национальную команду.

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