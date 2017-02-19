Выходные «Спартака», спарринг ЦСКА и признание Павлюченко. Обзор сборов

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Прогресс «Локомотива»

В субботу «Локомотив» провел сразу два спарринга. Сначала ближайший резерв сыграл вничью (1:1) с одними китайцами, а потом основа с минимальным счетом (1:0) обыграла других китайцев. Железнодорожники оттачивают тактику с тремя защитниками, и в этом деле, похоже, прогрессируют. Скажем так, вчера «Локо» был убедительнее, чем «Зенит» и «Спартак» в своих последних контрольных матчах. Хотя «Зенит», увы, не только в них.

— Мы хорошо провели первый тайм. Много боролись, включали прессинг, создали много моментов. Первые полчаса — это именно тот футбол, к которому «Локомотив» стремится. Во втором тайме отошли назад. Думаю, все дело в «физике». Идет третий сбор, мы тренируемся каждый день, так что пока сложно провести все 90 минут в одном темпе. До возобновления сезона еще неделя. К матчу с «Тосно» мы подойдем в лучшей форме, — прокомментировал игру Майкон.

Остался доволен и Юрий Семин.

— Оба матча оставили хорошее впечатление. С «Хэбэем» оба тайма провели на высоком уровне, хотя соперник был значительно сильнее, чем в первой игре. Что касается матча с «Бэйцзином», мне понравился первый тайм. А на второй не хватило физических кондиций. В целом, день можно оценить положительно. Футболисты хорошо себя проявили. Также приятно, что добились победы.

Вчера были сыграны еще два контрольных матча. «Амкар» обыграл казахстанский «Актобе» (1:0). А «Арсенал» сыграл вничью с узбекским «Пахтакором» (0:0).

Матч ЦСКА

Сегодня ЦСКА сыграет с норвежским клубом «Сарпсборг 08». Матч начнется в 18.00 (мск). Пока ЦСКА спарринги не проигрывает — пять побед и две ничьи, всего один пропущенный гол. И это при том, что большую часть матчей армейцы сыграли не в оптимальном составе. Сейчас с этим лучше: почти все, кроме Натхо, в строю. Но больше всех мы ждем, конечно, Витиньо. Каким вернулся? Что может? И изменился ли вообще?

«Ростов» вернулся в Белек

Участники плей-офф еврокубков готовятся к ответным матчам. «Ростов» отправился в Турцию, где будет работать до 22 февраля. Это уже хорошая традиция: к первому матчу со «Спартой» ростовчане также готовились в Белеке. О планах «Краснодара» и «Зенита» пока не сообщается. Но, надо думать, не коктейли на пляжах потягивают.

«Спартак», напомним, завершил второй сбор и получил несколько дней выходных. Вновь команда соберется в понедельник.

Бонус. Павлюченко о сборах

35-летний нападающий «Урала» проходил сборы у многих тренеров. Опыт у него огромный. Говорит, что все сборы практически одинаковые.

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Хорошо выглядит, кстати. На 25! Или это игра света и тени?

Бонус-2. Интервью Оздоева

Новичок «Терека» — о новом шаге в карьере.

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Ближайшие матчи

19.02. «Терек» — «Горица», Италия

19.02. ЦСКА — «Сарпсборг 08», Норвегия

19.02. «Урал» — «Вентспилс», Латвия

20.02. «Крылья Советов» — «Тосно»

20.02. «Анжи» — «Кайрат», Казахстан

20.02. «Томь» — «Торпедо»

21.02. «Оренбург» — «Динамо»

21.02. «Арсенал» — «Астана», Казахстан

22.02. «Локомотив» — «Стремсгодсет», Норвегия

22.02. ЦСКА — «Уфа»

22.02. «Урал» — «Рига», Латвия

22.02. «Терек» — «Виченца», Италия.