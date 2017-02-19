Выходные «Спартака», спарринг ЦСКА и признание Павлюченко. Обзор сборов
«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов
премьер-лиги ко второй части сезона.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Прогресс «Локомотива»
В субботу «Локомотив» провел сразу два спарринга. Сначала ближайший резерв сыграл вничью (1:1) с одними китайцами, а потом основа с минимальным счетом (1:0) обыграла других китайцев. Железнодорожники оттачивают тактику с тремя защитниками, и в этом деле, похоже, прогрессируют. Скажем так, вчера «Локо» был убедительнее, чем «Зенит» и «Спартак» в своих последних контрольных матчах. Хотя «Зенит», увы, не только в них.
— Мы хорошо провели первый тайм. Много боролись, включали прессинг, создали много моментов. Первые полчаса — это именно тот футбол, к которому «Локомотив» стремится. Во втором тайме отошли назад. Думаю, все дело в «физике». Идет третий сбор, мы тренируемся каждый день, так что пока сложно провести все 90 минут в одном темпе. До возобновления сезона еще неделя. К матчу с «Тосно» мы подойдем в лучшей форме, — прокомментировал игру Майкон.
Остался доволен и Юрий Семин.
— Оба матча оставили хорошее впечатление. С «Хэбэем» оба тайма провели на высоком уровне, хотя соперник был значительно сильнее, чем в первой игре. Что касается матча с «Бэйцзином», мне понравился первый тайм. А на второй не хватило физических кондиций. В целом, день можно оценить положительно. Футболисты хорошо себя проявили. Также приятно, что добились победы.
Вчера были сыграны еще два контрольных матча. «Амкар» обыграл казахстанский «Актобе» (1:0). А «Арсенал» сыграл вничью с узбекским «Пахтакором» (0:0).
Матч ЦСКА
Сегодня ЦСКА сыграет с норвежским клубом «Сарпсборг 08». Матч начнется в 18.00 (мск). Пока ЦСКА спарринги не проигрывает — пять побед и две ничьи, всего один пропущенный гол. И это при том, что большую часть матчей армейцы сыграли не в оптимальном составе. Сейчас с этим лучше: почти все, кроме Натхо, в строю. Но больше всех мы ждем, конечно, Витиньо. Каким вернулся? Что может? И изменился ли вообще?
«Ростов» вернулся в Белек
Участники
«Спартак», напомним, завершил второй сбор и получил несколько дней выходных. Вновь команда соберется в понедельник.
Бонус. Павлюченко о сборах
35-летний нападающий «Урала» проходил сборы у многих тренеров. Опыт у него огромный. Говорит, что все сборы практически одинаковые.
Хорошо выглядит, кстати. На 25! Или это игра света и тени?
Бонус-2. Интервью Оздоева
Новичок «Терека» — о новом шаге в карьере.
Ближайшие матчи
19.02. «Терек» — «Горица», Италия
19.02. ЦСКА — «Сарпсборг 08», Норвегия
19.02. «Урал» — «Вентспилс», Латвия
20.02. «Крылья Советов» — «Тосно»
20.02. «Анжи» — «Кайрат», Казахстан
20.02. «Томь» — «Торпедо»
21.02. «Оренбург» — «Динамо»
21.02. «Арсенал» — «Астана», Казахстан
22.02. «Локомотив» — «Стремсгодсет», Норвегия
22.02. ЦСКА — «Уфа»
22.02. «Урал» — «Рига», Латвия
22.02. «Терек» — «Виченца», Италия.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter