Оздоев: У «Терека» боевой состав, команда может бороться за высокие места
Полузащитник «Терека» Магомед Оздоев подчеркнул, что всегда следил за игрой грозненцев.
Хавбек уверен, что команда обладает хорошим составом и может бороться за высокие места во внутреннем первенстве.
— Я вернулся домой и никогда не буду чувствовать себя новичком, ведь начинал профессиональный путь в «Тереке», — приводит
Приятно вернуться, чтобы помочь себе, команде и всем людям, которые болеют за «Терек». Я всегда следил за грозненцами, потому что тут играют мои друзья. Состав у команды боевой, мы можем бороться за высокие места. Рад быть в такой большой семье, с такими традициями и историей. Думаю, что каждый болельщик должен верить в команду.
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