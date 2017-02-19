Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28825136/
19 февраля 2017, 12:59 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Оздоев: У «Терека» боевой состав, команда может бороться за высокие места

Полузащитник «Терека» Магомед Оздоев подчеркнул, что всегда следил за игрой грозненцев.

Хавбек уверен, что команда обладает хорошим составом и может бороться за высокие места во внутреннем первенстве.

— Я вернулся домой и никогда не буду чувствовать себя новичком, ведь начинал профессиональный путь в «Тереке», — приводит пресс-служба грозненцев слова Оздоева. — Мне кажется, что просто прошло какое-то время, я повзрослел и попал в основную команду, но на самом деле прошел долгий путь и менял клубы.

Приятно вернуться, чтобы помочь себе, команде и всем людям, которые болеют за «Терек». Я всегда следил за грозненцами, потому что тут играют мои друзья. Состав у команды боевой, мы можем бороться за высокие места. Рад быть в такой большой семье, с такими традициями и историей. Думаю, что каждый болельщик должен верить в команду.

Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Почему отменен бой Емельяненко

ЧМ чудом избежал скандала с гимном России

В Испании установлен рекорд, который нельзя побить. Только повторить