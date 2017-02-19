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19 февраля 2017, 12:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Юрий Батуренко: У Семина принцип — в первую очередь сыграть на ноль

Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко остался доволен игрой команды в товарищеских матчах с китайскими «Бэйцзин Гоань» (1:1) и «Хэбэй Чайна Форчун» (1:0).

Также он отметил, что главный тренер красно-зеленых Юрий Семин хочет, чтобы команда не пропускала, и исходя из этого подбирает схему игры.

— Задумка сыграть два матча в один день появилась в начале сбора, — цитирует пресс-служба клуба Батуренкко. — Мы хотели задействовать сразу всех футболистов, а для этого нужно было провести две игры за день.

— Можно ли сказать, что первом матче играл второй состав?

— Нет, в первом матче играла молодежь, ребята, которые пока набирают форму после травм, и те, кто по каким-то причинам на данный момент не попал бы в основу. Все сыграли здорово. Впервые дали футболистам сыграть все 90 минут. До этого были лишь единичные случаи, когда полные матчи проводили Баринов или Михалик. В основном все играли по тайму или 60 минут.

— В матче против «Хэбэя» «Локомотив» играл по схеме с тремя центральными защитниками.

— Это один из вариантов. Схема подбирается под задачи на конкретный матч. Можем выпустить четыре защитника, можем пять. У Юрия Семина принцип — в первую очередь сыграть на ноль. От этого и отталкиваемся. Если не пропустили, значит все нормально. Когда долго не меняется одна схема, пропадает какая-то изюминка. Было видно, что ребятам очень интересно. Играли с душой.

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