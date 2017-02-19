Также он отметил, что главный тренер красно-зеленых Юрий Семин хочет, чтобы команда не пропускала, и исходя из этого подбирает схему игры.

— Задумка сыграть два матча в один день появилась в начале сбора, — цитирует пресс-служба клуба Батуренкко. — Мы хотели задействовать сразу всех футболистов, а для этого нужно было провести две игры за день.

— Можно ли сказать, что первом матче играл второй состав?

— Нет, в первом матче играла молодежь, ребята, которые пока набирают форму после травм, и те, кто по каким-то причинам на данный момент не попал бы в основу. Все сыграли здорово. Впервые дали футболистам сыграть все 90 минут. До этого были лишь единичные случаи, когда полные матчи проводили Баринов или Михалик. В основном все играли по тайму или 60 минут.

— В матче против «Хэбэя» «Локомотив» играл по схеме с тремя центральными защитниками.