Юрий Батуренко: У Семина принцип — в первую очередь сыграть на ноль
Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко остался доволен игрой команды в товарищеских матчах с китайскими «Бэйцзин Гоань» (1:1) и «Хэбэй Чайна Форчун» (1:0).
Также он отметил, что главный тренер
— Задумка сыграть два матча в один день появилась в начале сбора, — цитирует
— Можно ли сказать, что первом матче играл второй состав?
— Нет, в первом матче играла молодежь, ребята, которые пока набирают форму после травм, и те, кто по
— В матче против «Хэбэя» «Локомотив» играл по схеме с тремя центральными защитниками.
— Это один из вариантов. Схема подбирается под задачи на конкретный матч. Можем выпустить четыре защитника, можем пять. У Юрия Семина принцип — в первую очередь сыграть на ноль. От этого и отталкиваемся. Если не пропустили, значит все нормально. Когда долго не меняется одна схема, пропадает
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