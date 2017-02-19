Деннис Лахтер: Наш футбол — на дне
Агент, получивший известность после трансфера Аршавина в «Арсенал», в интервью «СЭ» размышляет о том, почему вид спорта номер один, по его мнению, приходит в России в упадок.
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АРШАВИН ПОЕДЕТ НА ЧМ-2018, ЕСЛИ
— Виталий Мутко сказал недавно, что хотел бы увидеть Аршавина на ЧМ-2018. А вы бы хотели?
— Если наша сборная окажется настолько плохой, что ей пригодится и нынешний Аршавин… Чемпионат Казахстана, где сейчас играет Андрей, средний турнир двух команд, в котором специфика похлеще российской. Находясь там, тяжело соответствовать даже уровню плохой сборной России. Исключать этого нельзя. Возможна череда травм, или
— Вы полагаете, это возможно?
— Насколько его знаю — нет, нельзя. И поэтому хочется сказать — нет. Но не могу. Черчесов квалифицированный тренер, гордый, как все кавказцы. Но одно дело работать в клубе, сборная же России — совершенно иное. Черчесов прагматичен, и думая о том, что дальше, прокручивает и плохие варианты. Он амбициозен, добивался результата, еще работать и работать. Саламович понимает, что даже если тот, кто может попросить за Аршавина, после 18-го года не будет большим руководителем, он все равно сохранит влияние.
— Сейчас рынок сильно сжался
— В разы. Произошел большой отток иностранцев, показывавших высокий уровень. Случились разного рода истории в медийном пространстве, которые дали игрокам понять, что Россия перестала быть волшебной страной. Если через СМИ вбивать в головы людей разную ерунду о стране, это действует. Вся эта суета, касающаяся противостояния в политике, точно не идет на пользу. Экономическая ситуация изменилась, Россия по деньгам теперь многим проигрывает.
— Все плохо?
— Наоборот, считаю это благом. Другие до этого доходят разумом, мы — после катаклизмов и проблем. Не имей ЦСКА вопросов с деньгами, мы бы не увидели ни Чалова, ни Жамалетдинова, ни Головина. Молодых у нас сначала загнали за плинтус, теперь пытаемся их оттуда выковыривать. Читал недавно статью о том, сколько в наших клубах своих воспитанников — и поражался. Вот, допустим, в «Зените» их, можно сказать, нет. Когда все хорошо с финансами, зачем их тащить? Мы же ничему не учимся. Практически половина клубов РФПЛ — это те, кто прозевал своих воспитанников, а потом выкупал их назад за неадекватные деньги. Нет желания развивать свой футбол, давать дорогу своим.
ВРЕМЯ ТРАОРЕ ПРОШЛО.
— Опять задам тот же вопрос — почему?
— Потому что нет необходимости.
— Но футбол на дне.
— На самом деле, на дне. И ничего не меняется. Если
— Смотрю на «Томь», читаю высказывания
— Это манера Селюка вести дела. Полжизни прожил в Иркутске, и не представляю, как в Сибири приживутся африканцы.
— Кстати, как смотрите на историю с другим клиентом Селюка — форвардом Траоре.
— Вспоминаю его в румынском «Клуже», там Траоре производил очень сильное впечатление. Если это парень того года рождения, который у него указан, то….
— У вас есть сомнения?
— Да. Так вот, он производил сильнейшее впечатление. Но после золотой клетки «Анжи» вообще очень тяжело опять возвращаться в конкурентное поле. В нынешнего Траоре поверить трудно, он будет забивать 5−7 голов. А мог стать вторым Кану, быть реальным бомбардиром.
— А сейчас?
— Сейчас его время прошло.
ЕСЛИ БЫ «ЛИВЕРПУЛЬ» ХОТЕЛ ПРОМЕСА, ОН БЫ УЕХАЛ.
— Луиз Адриану будет бомбардиром «Спартака»?
— Помню его в «Шахтере». Он вызывает вопросы по поведению, чудит иногда так, что свои же, бразильцы, не всегда понимают, что творится. Но игрок качественный.
— Понимаете, почему не получилось в «Милане»?
— Это просто не его клуб. Трудно поверить, что человек, который забивал за сезон 15−20 мячей в «Шахтере» в чемпионате и Кубке плюс голы в Европе, мог кончиться. В «Спартаке» парню будет комфортно, и если Каррера достучится до игроков средней линии, и та по первому движению Адриану будет кормить его мячами, все получится. Когда команда летит в атаку, как это было в «Шахтере», когда нет непонятных обрезов и ошибок в элементарных передачах, когда все четко, он хорош. Думаю, Адриану может стать серьезной силой в «Спартаке».
— Как смотрите на расставание даже не «Локо», а Юрия Семина с Самедовым?
— Смотрите. Мне есть что сказать, но не стану зубоскалить. Палыч последний из могикан, из той, прежней, плеяды тренеров еще советской эпохи. Многое чего знает, умеет. С возрастом были утрачены
— Но «Спартак» после того, как Семин убрал игрока в дубль, сбил цену на полтора миллиона.
— Если бы решение принимал я, Самедов или сидел бы на банке, или за него заплатили бы столько, сколько надо. Все эти вмешательства руководителей РФС в дела клубов, как и волшебные звонки в стиле «поможем и решим» сильных мира сего, мне не нравятся. Нарушается элементарные каноны футбола, утрачивается независимость в принятии решений внутри клуба.
— Как оцените селекцию
— Она перестраховочная, что ли. Когда ты устаешь от десяти лет без титулов, а тут идешь на первой строчке, то напуган этим. Идет закупка впрок — вот сейчас утрамбуемся, и будет счастье. Не думаю, что это на руку команде.
— Отчего же?
— Ненужная конкуренция. Самедов хуже Промеса — голландец может врубиться, локтя дать, а Самедов не бойчуган. Спорная ситуация — Луиз Адриану и Зе Луиш. Важно, как Каррера сможет получить цифру 3 из формулы «один плюс один», чтобы не получился ноль на выходе. «Спартак» годами играет на импульсах, и по первым трем турам поймем, выстрелит или сдуется. Но вообще, нам очень нужно, чтобы «Спартак» стал чемпионом.
— Надо это
— Для чемпионата новый поворот — это очень хорошо, это подхлестнет всех. Для футбола нашего, который в глубокой заднице, нужен чемпионский «Спартак». Это поднимет интерес к виду спорта.
— Понимаете, почему Промес не уехал?
— Вы заметили, что все, кого сильно хотят в Европе, уезжают?
— То есть «Ливерпуль» не так сильно и хочет?
— Ну конечно. Вы давно смотрели сборную Голландию? Видеть ее не могу! У них были разные поколения, к которым истинные любители футбола относились с большой любовью. Можно ненавидеть немцев и англичан, но голландцев всегда любили. Никогда не видел таких слабых, безвольных оранжевых. И в этой команде Промес — никто. Он там не лидер. Но даже играй он в такой сборной первую скрипку, его бы в «Спартаке» не было.
10 МИЛЛИОНОВ ЗАПЛАТИТ ВАСЯ ПУПКИН, КОТОРЫЙ ПОПЫТАЕТСЯ ЗАМКНУТЬ РЫНОК.
— Вы сказали, что наш футбол в заднице. Как это определить в стране, в которой через полтора года пройдет чемпионат мира?
— Не появляются доморощенные игроки, свои тренеры. У нас управленцы в федерации и лигах на протяжении десятилетий не меняются. Тренеры бегают по кругу, остальные — утрамбованы. Футбола в футболе становится все меньше.
— Где его больше?
— Посмотрите на Исландию. Бум не появился ниоткуда, люди долгое время работали. Взгляните на Хорватию — там чемпионат примерно уровня нашей первой лиги, но сколько парней играют в
С такими возможностями, великолепной базой, отличным климатом нужно не только игроков для своей команды растить, но и деньги еще зарабатывать на их продаже. Знаю, что происходит в Южной Америке. После каждого сезона команда распродается на 60−70 процентов, и тут же набирается новый состав из босяков молодежки. Многие из этих «Педро» уезжают в Европу, не доиграв первый круг. Вот это развитие!
— Миранчук хотел уехать, но пока попытался разорвать контракт с «Локо» ради «Рубина».
— Опасный прецедент. Институт агентов упразднен ФИФА, идут забавные инициативы со стороны РФС, чтобы официальные представители платили по 10 миллионов за аккредитацию. Найдется Вася Пупкин, который принесет эту десятку и попытается замкнуть рынок на себе. Деньги невеликие, но за что платить?
— Вы станете платить?
— Нет, конечно.
— А как дальше заниматься?
— Знаю как, но не готов этим делиться.
— Стоит Миранчук 5 миллионов, которые за него давал «Рубин»?
— Игрок всегда стоит столько, сколько за него платят. У нас и квартиры в Москве столько не стоят, сколько за них платят. Это как, помните, переход, Суворова в «Милан» лет 15 назад за несколько миллионов евро.
— Кого переход?
— Кутузова, господи… Всем было ясно, что отмыли.
5 МИЛЛИОНОВ ПЛАТИЛ БЫ ЗА МИРАНЧУКА, ЕСЛИ БЫ ОТКУСИЛ ОТ ТРАНСФЕРА.
— Представим, вы руководитель клуба. При каких обстоятельствах были бы готовы заплатить 5 миллионов евро за Миранчука?
— Первое — если бы откусил от трансфера. Второе — если приходит тренер и говорит: «Нужен этот игрок, и тогда придут титулы». Третье — зная, что могу напакостить «друзьям» из «Локомотива», которые
— Регламент по агентской деятельности в РФС, по моей информации, делали из расчета того, что средняя зарплата в РФПЛ составляет 2−2,5 миллиона рублей. Какой тут кризис?
— Эти цифры — запредельные для среднестатического гражданина. Но если брать среднюю зарплату в топ-10 чемпионатах Европы, у нас совсем не топ. Куча футболистов, у которых были дикие заработки, уехали.
— Как объяснить рядовому гражданину, что зарплата в 2,5 миллиона рублей адекватна?
— Не вижу смысла
ЛУНЕВ ВЫТЕСНИТ ЛОДЫГИНА.
— Не так давно сравнимые с этими деньги в «Торпедо» получал вратарь Лунев. Правда, что вы имели отношение к его трансферу в «Зенит»?
— Без комментариев.
— Вы вели игрока, но на финальном этапе его заводил в «Зенит» Павел Андреев.
— Давайте следующий вопрос.
— Правда, что он стоил 4 миллиона евро?
— Не могу говорить.
— Чем парень, проведший в РФПЛ всего 10 игр, заинтересовал самую богатую команду страны?
— На протяжении нескольких сезонов у «Зенита» две самые слабые линии — вратарь и оборона. Появление вратаря, которых неплохо себя зарекомендовал и не избалован деньгами, обострит конкуренцию, и это здорово. Стереотип, что в России нет футболистов, уходит в прошлое.
— А есть?
— Искать надо. Тот же «Амкар», чтобы не сдохнуть, не может не продавать игроков. И в Польше, и в Словакии то же самое! Все воспринимают кризис как нечто плохое. Но рост возможен только через проблемы, когда импульс к развитию появляется. «Амкар» находит в Дзержинске Джикия, приводит его в чувство, доводит до сборной и продает.
— Вы правда считаете, что Лунев вытеснит Лодыгина?
— Да.
— Чем он лучше — кроме того, что вы имели отношение к трансферу?
— Он более спокоен и хладнокровен. Сильнее на выходах. И сколько его знаю, не помню откровенных пенок, которых у Лодыгина за 2016-й год столько, сколько другим вратарям до конца жизни хватит.
— Чем он сильнее Селихова, которого не взял «Зенит»?
— Когда Селихова забирал «Спартак», «Зенит» не думал вообще о вратарской позиции. А когда Лодыгин поспособствовал этим думам, стали искать. Дернулись вроде бы по Крицюку, чтобы обменять на Шатова, у которого проблемы с Луческу. У Мирчи было желание взять иностранца, но ему сразу отказали. И кто еще, если не Лунев?
— Беленов.
— Большой вопрос,
— Ему 30, и это ничто для вратаря.
— Для меня Беленов непонятен. Может тащить три «точки» подряд, а потом пропускать нелепые голы. У меня к Беленову есть вопросы, знаете. Есть игроки
— Есть еще Крицюк.
— «Краснодар» понял, что ЦСКА может отвалиться от борьбы за высокие места на пару лет, и есть шанс вписаться в тройку. Кроме того, не надо усиливать соперников. И в итоге получаем: Крицюк не продается, Селихов в «Спартаке». Все, остался Лунев.
— Нет ощущения, что «Зенит» после зимней селекции не стал сильнее, а просто усреднил состав?
— Команда там достаточно возрастная, на сходе группа игроков. Анюков, Кержаков, Файзулин… И лучше сейчас взять тех, кто может прийти на смену, за не большие деньги. Не забывайте о финансовом
ОЧЕНЬ ХОЧУ, ЧТОБЫ СМОЛОВ УЕХАЛ.
— Не введен ли
— Версия интересная, но верится с трудом. Луческу компетентен, несмотря на возраст, — у румына острый ум. Чтобы его летом убрали, «Зенит» должен стать пятым в чемпионате. Для Луческу нет авторитетов. То, что он закусился с Шатовым, нормально. Видимо, Олег подумал, что стал великим. Из Тагила он уехал, но в
— Иванович — что за трансфер?
— Сильный. Бано — запредельный профессионал, сумасшедшая самоотдача. Парень с чистой, легкой душой.
— Ему
— Еще
— Зимой говорили об интересе к Дзюбе в Китае, Смоловым якобы интересовалась дортмундская «Боруссия». Во что из этого верите?
— Оба уже не юноши. Хороший форвард должен забивать свои 15 голов каждый год. Делают ли это Дзюба и Смолов… В случае с Артемом, может быть, сам «Зенит»
— Почему так? Он провел шикарный год.
— Понимаете, наши футболисты в Европе себя дискредитировали. Но мне бы очень хотелось, чтобы Смол уехал. Стоит он немало, и относиться к нему станут соответствующе.
— Значит…
— Погодите. Что может насторожить в Смолове? То, что он за два последних года забил больше, чем за все время предыдущие годы карьеры. В Италии это называют «синдромом Скиллачи».
— Сейчас — да.
— Импульс к этому есть. Конечно, Смолову нужно уезжать, и делать это надо было сейчас, после хорошего сезона. Понятно, что клубов, которым может приглянуться Смолов и которые готовы заплатить хорошие деньги, в Европе 8−10. Но уровень исполнителей там высочайший, и после нескольких недель на «банке» начнешь выть. Клуб, который возьмет Смолова за большие деньги, должен быть уверен в том, что он отработает свой контракт — с учетом суммы трансфера и зарплаты игрок может обойтись потенциальному клубу в сумму под 40 миллионов евро. За эти деньги должен
— А что оно?
— Это проклятый клуб.
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