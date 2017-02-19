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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28823938/
19 февраля 2017, 0:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Деннис Лахтер: Наш футбол — на дне

Агент, получивший известность после трансфера Аршавина в «Арсенал», в интервью «СЭ» размышляет о том, почему вид спорта номер один, по его мнению, приходит в России в упадок.

Агент получивший известность после трансфера <span class=error>Аршавина</span> в Арсенал размышляет о том почему вид спорта номер один приходит в России в упадок. Увеличить
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АРШАВИН ПОЕДЕТ НА ЧМ-2018, ЕСЛИ КТО-ТО СИЛЬНО ПОПРОСИТ САЛАМОВИЧА.

— Виталий Мутко сказал недавно, что хотел бы увидеть Аршавина на ЧМ-2018. А вы бы хотели?

— Если наша сборная окажется настолько плохой, что ей пригодится и нынешний Аршавин… Чемпионат Казахстана, где сейчас играет Андрей, средний турнир двух команд, в котором специфика похлеще российской. Находясь там, тяжело соответствовать даже уровню плохой сборной России. Исключать этого нельзя. Возможна череда травм, или кто-то сильно попросит Саламовича.

— Вы полагаете, это возможно?

— Насколько его знаю — нет, нельзя. И поэтому хочется сказать — нет. Но не могу. Черчесов квалифицированный тренер, гордый, как все кавказцы. Но одно дело работать в клубе, сборная же России — совершенно иное. Черчесов прагматичен, и думая о том, что дальше, прокручивает и плохие варианты. Он амбициозен, добивался результата, еще работать и работать. Саламович понимает, что даже если тот, кто может попросить за Аршавина, после 18-го года не будет большим руководителем, он все равно сохранит влияние.

— Сейчас рынок сильно сжался из-за кризиса?

— В разы. Произошел большой отток иностранцев, показывавших высокий уровень. Случились разного рода истории в медийном пространстве, которые дали игрокам понять, что Россия перестала быть волшебной страной. Если через СМИ вбивать в головы людей разную ерунду о стране, это действует. Вся эта суета, касающаяся противостояния в политике, точно не идет на пользу. Экономическая ситуация изменилась, Россия по деньгам теперь многим проигрывает.

— Все плохо?

— Наоборот, считаю это благом. Другие до этого доходят разумом, мы — после катаклизмов и проблем. Не имей ЦСКА вопросов с деньгами, мы бы не увидели ни Чалова, ни Жамалетдинова, ни Головина. Молодых у нас сначала загнали за плинтус, теперь пытаемся их оттуда выковыривать. Читал недавно статью о том, сколько в наших клубах своих воспитанников — и поражался. Вот, допустим, в «Зените» их, можно сказать, нет. Когда все хорошо с финансами, зачем их тащить? Мы же ничему не учимся. Практически половина клубов РФПЛ — это те, кто прозевал своих воспитанников, а потом выкупал их назад за неадекватные деньги. Нет желания развивать свой футбол, давать дорогу своим.

ВРЕМЯ ТРАОРЕ ПРОШЛО.

— Опять задам тот же вопрос — почему?

— Потому что нет необходимости.

— Но футбол на дне.

— На самом деле, на дне. И ничего не меняется. Если три-пять лет назад мои интервью вызывали реакцию, то сегодня оппоненты стали союзниками, и все с ситуацией смирились. Общее уныние. Нет адекватных предпосылок к развитию экономики, и соответственно, футбола. Мы не понимаем масштаба проблемы. Количество команд, которые живут нормально, сокращается, и очень быстро. Клубы гибнут, причем все время «неожиданно».

— Смотрю на «Томь», читаю высказывания г-на Селюка, который предложил туда шестерых африканцев, и не соглашаюсь.

— Это манера Селюка вести дела. Полжизни прожил в Иркутске, и не представляю, как в Сибири приживутся африканцы. Во-первых, морозы за минус 30 — там наши не робкого десятка парни трещат по швам. Во-вторых, Томск не очень привечает иностранцев с другим цветом кожи.

— Кстати, как смотрите на историю с другим клиентом Селюка — форвардом Траоре.

— Вспоминаю его в румынском «Клуже», там Траоре производил очень сильное впечатление. Если это парень того года рождения, который у него указан, то….

— У вас есть сомнения?

— Да. Так вот, он производил сильнейшее впечатление. Но после золотой клетки «Анжи» вообще очень тяжело опять возвращаться в конкурентное поле. В нынешнего Траоре поверить трудно, он будет забивать 5−7 голов. А мог стать вторым Кану, быть реальным бомбардиром.

— А сейчас?

— Сейчас его время прошло.

ЕСЛИ БЫ «ЛИВЕРПУЛЬ» ХОТЕЛ ПРОМЕСА, ОН БЫ УЕХАЛ.

— Луиз Адриану будет бомбардиром «Спартака»?

— Помню его в «Шахтере». Он вызывает вопросы по поведению, чудит иногда так, что свои же, бразильцы, не всегда понимают, что творится. Но игрок качественный.

— Понимаете, почему не получилось в «Милане»?

— Это просто не его клуб. Трудно поверить, что человек, который забивал за сезон 15−20 мячей в «Шахтере» в чемпионате и Кубке плюс голы в Европе, мог кончиться. В «Спартаке» парню будет комфортно, и если Каррера достучится до игроков средней линии, и та по первому движению Адриану будет кормить его мячами, все получится. Когда команда летит в атаку, как это было в «Шахтере», когда нет непонятных обрезов и ошибок в элементарных передачах, когда все четко, он хорош. Думаю, Адриану может стать серьезной силой в «Спартаке».

— Как смотрите на расставание даже не «Локо», а Юрия Семина с Самедовым?

— Смотрите. Мне есть что сказать, но не стану зубоскалить. Палыч последний из могикан, из той, прежней, плеяды тренеров еще советской эпохи. Многое чего знает, умеет. С возрастом были утрачены какие-то моменты, но это всем нам присуще. Но он знает цену командному духу — тому, чем славился его «Локо».

— Но «Спартак» после того, как Семин убрал игрока в дубль, сбил цену на полтора миллиона.

— Если бы решение принимал я, Самедов или сидел бы на банке, или за него заплатили бы столько, сколько надо. Все эти вмешательства руководителей РФС в дела клубов, как и волшебные звонки в стиле «поможем и решим» сильных мира сего, мне не нравятся. Нарушается элементарные каноны футбола, утрачивается независимость в принятии решений внутри клуба.

— Как оцените селекцию красно-белых?

— Она перестраховочная, что ли. Когда ты устаешь от десяти лет без титулов, а тут идешь на первой строчке, то напуган этим. Идет закупка впрок — вот сейчас утрамбуемся, и будет счастье. Не думаю, что это на руку команде.

— Отчего же?

— Ненужная конкуренция. Самедов хуже Промеса — голландец может врубиться, локтя дать, а Самедов не бойчуган. Спорная ситуация — Луиз Адриану и Зе Луиш. Важно, как Каррера сможет получить цифру 3 из формулы «один плюс один», чтобы не получился ноль на выходе. «Спартак» годами играет на импульсах, и по первым трем турам поймем, выстрелит или сдуется. Но вообще, нам очень нужно, чтобы «Спартак» стал чемпионом.

— Надо это как-то объяснить тем, кто не согласен.

— Для чемпионата новый поворот — это очень хорошо, это подхлестнет всех. Для футбола нашего, который в глубокой заднице, нужен чемпионский «Спартак». Это поднимет интерес к виду спорта.

— Понимаете, почему Промес не уехал?

— Вы заметили, что все, кого сильно хотят в Европе, уезжают?

— То есть «Ливерпуль» не так сильно и хочет?

— Ну конечно. Вы давно смотрели сборную Голландию? Видеть ее не могу! У них были разные поколения, к которым истинные любители футбола относились с большой любовью. Можно ненавидеть немцев и англичан, но голландцев всегда любили. Никогда не видел таких слабых, безвольных оранжевых. И в этой команде Промес — никто. Он там не лидер. Но даже играй он в такой сборной первую скрипку, его бы в «Спартаке» не было.

10 МИЛЛИОНОВ ЗАПЛАТИТ ВАСЯ ПУПКИН, КОТОРЫЙ ПОПЫТАЕТСЯ ЗАМКНУТЬ РЫНОК.

— Вы сказали, что наш футбол в заднице. Как это определить в стране, в которой через полтора года пройдет чемпионат мира?

— Не появляются доморощенные игроки, свои тренеры. У нас управленцы в федерации и лигах на протяжении десятилетий не меняются. Тренеры бегают по кругу, остальные — утрамбованы. Футбола в футболе становится все меньше.

— Где его больше?

— Посмотрите на Исландию. Бум не появился ниоткуда, люди долгое время работали. Взгляните на Хорватию — там чемпионат примерно уровня нашей первой лиги, но сколько парней играют в топ-командах Европы — «Челси», «Барселона», «Реал»… Если загребское «Динамо» за 20 лет продает футболистов на полмиллиарда евро, почему наш чемпионат даже рядом не стоит? Вот на Галицкого многие молятся… Много слов про воспитанников, но где они в составе «Краснодара»?

С такими возможностями, великолепной базой, отличным климатом нужно не только игроков для своей команды растить, но и деньги еще зарабатывать на их продаже. Знаю, что происходит в Южной Америке. После каждого сезона команда распродается на 60−70 процентов, и тут же набирается новый состав из босяков молодежки. Многие из этих «Педро» уезжают в Европу, не доиграв первый круг. Вот это развитие!

— Миранчук хотел уехать, но пока попытался разорвать контракт с «Локо» ради «Рубина».

— Опасный прецедент. Институт агентов упразднен ФИФА, идут забавные инициативы со стороны РФС, чтобы официальные представители платили по 10 миллионов за аккредитацию. Найдется Вася Пупкин, который принесет эту десятку и попытается замкнуть рынок на себе. Деньги невеликие, но за что платить?

— Вы станете платить?

— Нет, конечно.

— А как дальше заниматься?

— Знаю как, но не готов этим делиться.

— Стоит Миранчук 5 миллионов, которые за него давал «Рубин»?

— Игрок всегда стоит столько, сколько за него платят. У нас и квартиры в Москве столько не стоят, сколько за них платят. Это как, помните, переход, Суворова в «Милан» лет 15 назад за несколько миллионов евро.

— Кого переход?

— Кутузова, господи… Всем было ясно, что отмыли.

5 МИЛЛИОНОВ ПЛАТИЛ БЫ ЗА МИРАНЧУКА, ЕСЛИ БЫ ОТКУСИЛ ОТ ТРАНСФЕРА.

— Представим, вы руководитель клуба. При каких обстоятельствах были бы готовы заплатить 5 миллионов евро за Миранчука?

— Первое — если бы откусил от трансфера. Второе — если приходит тренер и говорит: «Нужен этот игрок, и тогда придут титулы». Третье — зная, что могу напакостить «друзьям» из «Локомотива», которые когда-то не продали мне Янбаева.

— Регламент по агентской деятельности в РФС, по моей информации, делали из расчета того, что средняя зарплата в РФПЛ составляет 2−2,5 миллиона рублей. Какой тут кризис?

— Эти цифры — запредельные для среднестатического гражданина. Но если брать среднюю зарплату в топ-10 чемпионатах Европы, у нас совсем не топ. Куча футболистов, у которых были дикие заработки, уехали.

— Как объяснить рядовому гражданину, что зарплата в 2,5 миллиона рублей адекватна?

— Не вижу смысла кому-то что-то объяснять, считать чужие деньги — дело неблагодарное. Чаще всего ругают и возмущаются те, кто в свое время не стал квалифицированным специалистом, а охранял кукурузу. Высококачественный специалист в любой отрасли всегда в цене. Знаю людей, которые своим трудом зарабатывают большие деньги. А в футболе, если не брать премьер-лигу, тоже небольшие зарплаты. Во второй лиге знаю игроков, которые зарабатывают 10 тысяч рублей. В молодежных составах РФПЛ есть такие, у кого зарплата 2,5 тысячи рублей.

ЛУНЕВ ВЫТЕСНИТ ЛОДЫГИНА.

— Не так давно сравнимые с этими деньги в «Торпедо» получал вратарь Лунев. Правда, что вы имели отношение к его трансферу в «Зенит»?

— Без комментариев.

— Вы вели игрока, но на финальном этапе его заводил в «Зенит» Павел Андреев.

— Давайте следующий вопрос.

— Правда, что он стоил 4 миллиона евро?

— Не могу говорить.

— Чем парень, проведший в РФПЛ всего 10 игр, заинтересовал самую богатую команду страны?

— На протяжении нескольких сезонов у «Зенита» две самые слабые линии — вратарь и оборона. Появление вратаря, которых неплохо себя зарекомендовал и не избалован деньгами, обострит конкуренцию, и это здорово. Стереотип, что в России нет футболистов, уходит в прошлое.

— А есть?

— Искать надо. Тот же «Амкар», чтобы не сдохнуть, не может не продавать игроков. И в Польше, и в Словакии то же самое! Все воспринимают кризис как нечто плохое. Но рост возможен только через проблемы, когда импульс к развитию появляется. «Амкар» находит в Дзержинске Джикия, приводит его в чувство, доводит до сборной и продает.

— Вы правда считаете, что Лунев вытеснит Лодыгина?

— Да.

— Чем он лучше — кроме того, что вы имели отношение к трансферу?

— Он более спокоен и хладнокровен. Сильнее на выходах. И сколько его знаю, не помню откровенных пенок, которых у Лодыгина за 2016-й год столько, сколько другим вратарям до конца жизни хватит.

— Чем он сильнее Селихова, которого не взял «Зенит»?

— Когда Селихова забирал «Спартак», «Зенит» не думал вообще о вратарской позиции. А когда Лодыгин поспособствовал этим думам, стали искать. Дернулись вроде бы по Крицюку, чтобы обменять на Шатова, у которого проблемы с Луческу. У Мирчи было желание взять иностранца, но ему сразу отказали. И кто еще, если не Лунев?

— Беленов.

— Большой вопрос, все-таки возраст.

— Ему 30, и это ничто для вратаря.

— Для меня Беленов непонятен. Может тащить три «точки» подряд, а потом пропускать нелепые голы. У меня к Беленову есть вопросы, знаете. Есть игроки топ-уровня, но когда они начинают чудить, сразу сомневаешься. Особенно во вратарях. И такие вопросы возникают и у потенциальных работодателей.

— Есть еще Крицюк.

— «Краснодар» понял, что ЦСКА может отвалиться от борьбы за высокие места на пару лет, и есть шанс вписаться в тройку. Кроме того, не надо усиливать соперников. И в итоге получаем: Крицюк не продается, Селихов в «Спартаке». Все, остался Лунев.

— Нет ощущения, что «Зенит» после зимней селекции не стал сильнее, а просто усреднил состав?

— Команда там достаточно возрастная, на сходе группа игроков. Анюков, Кержаков, Файзулин… И лучше сейчас взять тех, кто может прийти на смену, за не большие деньги. Не забывайте о финансовом фэйр-плей. Крупные покупки Питер сделает летом.

ОЧЕНЬ ХОЧУ, ЧТОБЫ СМОЛОВ УЕХАЛ.

— Не введен ли эконом-режим из-за того, что с лета у команды будет другой тренер?

— Версия интересная, но верится с трудом. Луческу компетентен, несмотря на возраст, — у румына острый ум. Чтобы его летом убрали, «Зенит» должен стать пятым в чемпионате. Для Луческу нет авторитетов. То, что он закусился с Шатовым, нормально. Видимо, Олег подумал, что стал великим. Из Тагила он уехал, но в нем-то Тагил остался. Ничего страшного. Если поставить на весы Шатова и Луческу, о чем мы вообще говорим?

— Иванович — что за трансфер?

— Сильный. Бано — запредельный профессионал, сумасшедшая самоотдача. Парень с чистой, легкой душой.

— Ему вот-вот будет 33.

— Еще три-четыре года он точно отыграет. Безусловное усиление.

— Зимой говорили об интересе к Дзюбе в Китае, Смоловым якобы интересовалась дортмундская «Боруссия». Во что из этого верите?

— Оба уже не юноши. Хороший форвард должен забивать свои 15 голов каждый год. Делают ли это Дзюба и Смолов… В случае с Артемом, может быть, сам «Зенит» что-то и думает про Китай. А Смолов и Дортмунд — это, не исключаю, просто желание выдать мечту за действительность.

— Почему так? Он провел шикарный год.

— Понимаете, наши футболисты в Европе себя дискредитировали. Но мне бы очень хотелось, чтобы Смол уехал. Стоит он немало, и относиться к нему станут соответствующе.

— Значит…

— Погодите. Что может насторожить в Смолове? То, что он за два последних года забил больше, чем за все время предыдущие годы карьеры. В Италии это называют «синдромом Скиллачи». Все-таки Федя не Мюллер, который раньше забивал по 30 в сезон, а этот проводит плохо, и все понимают ситуацию. Смолов выстрелил, из его жизни ушли курьезы. Но у вас есть уверенность, что до конца карьеры он так и продолжит забивать по 20 в сезон?

— Сейчас — да.

— Импульс к этому есть. Конечно, Смолову нужно уезжать, и делать это надо было сейчас, после хорошего сезона. Понятно, что клубов, которым может приглянуться Смолов и которые готовы заплатить хорошие деньги, в Европе 8−10. Но уровень исполнителей там высочайший, и после нескольких недель на «банке» начнешь выть. Клуб, который возьмет Смолова за большие деньги, должен быть уверен в том, что он отработает свой контракт — с учетом суммы трансфера и зарплаты игрок может обойтись потенциальному клубу в сумму под 40 миллионов евро. За эти деньги должен кто-то отвечать. Это же не Россия. Посмотрите на «Динамо».

— А что оно?

— Это проклятый клуб. Какая-то мутная пирамида постоянно, скандалы, за которые никто не несет ответственность. Под молотки в Европе попадают даже самые великие клубы, вспомните ссылку «Юве». Но не все же время! Вы можете вспомнить хоть один другой такой клуб, который бы налепил за свою историю столько «горбылей»?
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